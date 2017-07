El Ayuntamiento vuelve a paralizar cautelarmente las obras del chiringuito

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decidido paralizar cautelarmente las obras de construcción del chiringuito Uno Beach Club, el nuevo local fijo que se edifica en La Canaleta, hasta que la Consejería de Medio Ambiente "analice el proyecto reformado visado por el Colegio de Arquitectos". Así consta en un decreto de Alcaldía emitido ayer y al que ha accedido este periódico. La alcaldesa de la localidad costera, Aurora Águedo, precisa no obstante que el informe de los Servicios Técnicos municipales considera "favorable el reformado tramitado y, por consiguiente, legalizables las obras correspondientes".

Precisan además los técnicos las modificaciones propuestas "como no sustanciales desde el punto de vista urbanístico". Águedo remarca que la paralización se realiza "para velar por la transparencia y la claridad de un proceso que está conforme a ley".

Flores augura un breve recorrido penal al asunto y apunta a la vía contenciosa

La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ya ha solicitado al juzgado que ha asumido el caso en el que se ha visto implicado el chiringuito que regenta el empresario José Luis Gómez (Pepe El Marismeño) que solicite los informes pertinentes a la Consejería de Medio Ambiente, el Colegio de Arquitectos y el Consistorio puntaumbrieño, documentos que previsiblemente estarán disponibles después del verano.

A la Junta de Andalucía se la consulta, "sobre todo, para que nos digan si ellos han inspeccionado y ven algún cambio relevante en el proyecto que se está ejecutando en relación al que se informó en la concesión de 2014", precisó ayer a Huelva Información el fiscal especial, Alfredo Flores.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil cuestiona, en síntesis, es la posibilidad de que se haya cometido un delito de prevaricación. Algo que, a priori, Flores descarta. La prevaricación administrativa, por negligencia, no tiene espacio en la vía penal -por contra de la judicial, que sí se cabe por imprudencia grave-, a no ser que sea "intencional y dolosa, con lo cual me tienes que acreditar que hay un concierto entre distintos funcionarios de Ayuntamiento y la Delegación de Medio Ambiente para favorecer el interés de un promotor particular". Esto, señala el fiscal, "es complicado que se dé y, si se da, desde luego es muy complicado probarlo".

En definitiva, todo se reduciría a un procedimiento contencioso, más relacionado con el planteamiento de "si por el impacto paisajístico o visual que pueden tener estos chiringuitos fijos haya que exigir proyectos que tengan el menor impacto posible".

Aclara Alfredo Flores que, en todo caso, tanto en este establecimiento de Punta Umbría como en el otro investigado en Mazagón, "los promotores van a decir y con razón que ellos han seguido el procedimiento, tienen todos los permisos y todas las licencias y han hecho una inversión importante".

El fiscal de Medio Ambiente ya ha recepcionado el informe de la Consejería sobre el chiringuito de Mazagón, "en el que se dice que tiene todos los permisos, que está además fuera de la playa (en el límite del aparcamiento), que no afecta a la servidumbre de tránsito y que, aunque está dentro del espacio natural de Doñana, el uso sigue siendo autorizable". A falta sólo del informe del Seprona, Flores estima que todo quedará, en todo caso, en un asunto contencioso. No le ve la punta penal a la polémica. "El empresario tiene todos sus permisos", sentencia.

Al hilo de la denuncia de la Mesa de la Ría presentada en Bruselas sobre el impacto visual del chiringuito, el fiscal entiende que se puede esperar una recomendación de la Unión Europea a las administraciones para que se incremente la protección de estas zonas sensibles, pero que nada tendría que ver con los promotores de los establecimientos.

Recuerda que Costas lo ha autorizado y que, quizá, sí podría plantearse en el futuro -para reducir el impacto paisajístico- que "en lugar de un chiringuito de 150 metros cuadrados a dos alturas se haga de 300 metros y sólo una planta, que se establezca un límite de altura y, quizá, que se pinte del color de la arena". Sería "interesante" incorporar estos detalles en el reglamento de Costas, "pero sin cambiar la ley".