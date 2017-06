El Ayuntamiento suspende el cobro de la plusvalía para las ventas sin ganancias

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Valverde del Camino, José Domingo Doblado Vera, anunció durante la mañana de ayer la firma de un decreto de Alcaldía mediante el cual el Consistorio suspende la tramitación de todos los expedientes que puedan estar afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), si el propietario de un inmueble no tiene ganancia en la venta.

Así, Doblado Vera explicó que se va a suspender la liquidación del impuesto en todos los expedientes en los que los declarantes manifiesten o soliciten que la operación realizada no está sujeta al impuesto por la inexistencia de incremento de valor del terreno en el momento de la operación.

Los afectados deberán acreditar mediante documentos la pérdida del valor de su vivienda

Igualmente, el decreto de Alcaldía suspende también la tramitación, resolución y el cobro de todas las liquidaciones que hayan sido objeto de recurso tras la sentencia del Tribunal Constitucional, "con una antigüedad máxima de cuatro años y siempre que se justifique pérdida patrimonial", comentó el responsable de Economía y Hacienda del Consistorio.

Además, el área de Intervención municipal quiso ofrecer sus servicios para resolver cualquier duda que se le presente a los ciudadanos, "con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre todos los trámites y documentación necesaria que deben presentar para acogerse a este decreto de Alcaldía".

Por otro lado, Doblado Vera pidió al Servicio de Gestión Tributaria, organismo responsable de la gestión de este impuesto, su colaboración a la hora de realizar los trámites y dar la información necesaria a los ciudadanos "para intentar facilitarles las gestiones a los valverdeños que tengan necesidad de información". Para terminar, el titular de Economía y Hacienda puso de manifiesto que "una vez más este equipo de gobierno se pone del lado de los ciudadanos", y al mismo tiempo ha trasladado a las administraciones competentes la necesidad de ayuda "para paliar las pérdidas que esta disminución de ingresos va a producir en las arcas municipales".

No es el primer caso de ayuntamientos de la provincia que toman una medida similar a la adoptada ayer por Valverde. Si en un principio fue el Consistorio onubense el que decretó el cese de los cobros de las plusvalías por venta de viviendas e incluso abrió la posibilidad a que se puedan reclamar las cantidades cobradas, remitió dicha posibilidad a que el Ejecutivo elabore una legislación clara sobre la materia. Posteriormente fue Punta Umbría, cuya alcaldesa, Aurora Águedo, ordenaba suspender la tramitación de todos los expedientes que puedan estar afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si el propietario de un inmueble no tiene ganancia en la venta.

Todas las medidas llegan después de una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que, en realidad, no se ha producido. Al margen de la decisión que deberá ser tomada por los responsables de la Hacienda pública, algunos expertos ya han advertido de que la fórmula para calcular el impuesto provoca que deba pagarse igualmente en los casos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado o incluso ha disminuido, ya que el punto de partida es el valor catastral que todos los ayuntamientos han ido actualizando al alza, por lo que deberá tenerse en cuenta el último valor conocido del mismo y no el inicialmente previsto cuando se produjo la adquisición de la vivienda, como el que marcará si ésta ha sufrido una revalorización o depreciación.