El Ayuntamiento premia el alquiler para erradicar el chabolismo

El Pleno del Ayuntamiento de Lepe aprobó por unanimidad la pasada semana una ordenanza municipal dotada con 5.000 euros al año y que prevé ayudas de entre 300 y 500 euros para el alquiler de viviendas por parte de personas que habitan en chabolas en algunos de los 15 asentamientos de este tipo de infraviviendas registrados en la localidad.

La iniciativa se enmarca en el programa Lepe-Hábitat de la Agenda 2020, que tiene por objeto erradicar el chabolismo en dicha localidad costera antes del año 2020 y que se puso en marcha gracias al convenio de colaboración que en diciembre de 2016 suscribieron el propio Consistorio lepero y la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons).

Las casas deben reunir una requisitos mínimos de habilitabilidad para acceder a las ayudas

Dicho convenio tiene como finalidad servir de cauce para futuras actuaciones y fijar líneas de colaboración en orden a realizar programas, proyectos sociales, acciones formativas y de sensibilización, actividades de proyección social e investigación.

La nueva ordenanza, adscrita igualmente al Plan Municipal de Vivienda y Suelo que actualmente se encuentra en tramitación, tiene por objeto regular el otorgamiento de ayudas a los propietarios que alquilen viviendas o alojamientos para personas que habiten en algunos de los asentamientos chabolistas existentes en la localidad, de manera que ello suponga la desocupación y la desaparición efectiva de una o más chabolas en Lepe.

Las ayudas que se otorguen en el marco de la ordenanza tendrán naturaleza jurídica de subvenciones, percibiendo las ayudas solo aquellas actuaciones que se produzcan en el marco del Programa Lepe-Hábitat de la Agenda 2020 consistentes en el arrendamiento, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso, durante un plazo mínimo de dos años, de viviendas o alojamientos que reúnan unos mínimos requisitos de habitabilidad, para personas que habiten algunos de los asentamientos chabolistas existentes en la localidad.

Según reza la propia ordenanza, es condición "inexcusable" para la obtención de las ayudas que la actuación subvencionable conlleve la desocupación y la desaparición efectiva de una o más chabolas habitadas que se encuentren en el término municipal de Lepe.

El crédito total destinado a la concesión de las ayudas contempladas en la ordenanza municipal asciende a 5.000 euros para este primer año. El importe de las ayudas que se concederán a cada beneficiario por cada vivienda o alojamiento será de 300 euros anuales para viviendas o alojamientos de hasta 80 metros cuadrados construidos; de 400 euros para viviendas o alojamiento de entre 81 y 130 metros cuadrados; y de 500 euros para inmuebles con más de 131 metros cuadrados construidos.

Por otra parte, y según reza la ordenanza, las viviendas o alojamientos deben reunir una serie de requisitos mínimos de habitabilidad como que la superficie útil no sea inferior a 24 metros cuadrados, así como incluir, como mínimo, una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.

Igualmente las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deben ser independientes de otros locales anexos de uso no compatible; además deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luz, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.

Por otra parte las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser, como mínimo, de 2,40 metros y de 2,20 metros en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo. La vivienda tendrá que contar con red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos, red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento y red interior de desagüe de aparatos sanitarios y electrodomésticos. Los inmuebles deben disponer además de aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.

Las ayudas previstas en la ordenanza municipal del Consistorio lepero serán concedidas por orden de presentación de solicitudes, hasta agotar el crédito presupuestario existente, 5.000 euros previstos este año. una medida tras la cual "no se concederán más ayudas".