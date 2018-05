Apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado ha abierto juicio oral contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Ministerio Fiscal demanda para el acusado cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o de cualquier cargo electo de las corporaciones locales.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Huelva Información, siendo alcalde Carlos Sánchez (entre mayo de 2007 y junio de 2008) tuvo conocimiento de una moción de censura contra él por parte del partido político de la oposición lo que llevó al acusado, "con evidente quebranto de sus deberes constitucionales y como respuesta a dicha moción" a preparar la contratación de 41 trabajadores afines a su partido.

954.665Euros. Es el montante global que supuso la nueva contratación de los empleados públicos

Cuando el acusado fue conocedor de que se iba a iniciar el procedimiento de la moción se puso en contacto personalmente o a través de tercero con los 41 trabajadores que ya tenían contratos temporales en vigor con el Ayuntamiento y les ofreció que si finalizaban sus relaciones laborales les firmaría un nuevo contrato por un periodo de tres años.

En junio de 2008, tras el cese voluntario de los empleados de sus puestos de trabajo, el alcalde dictó un decreto en virtud del cual volvió a contratar a los trabajadores en nombre del Ayuntamiento por un periodo periodo de tres años.

Esta decisión del alcalde, según consta en el auto, fue adoptada a pesar de un informe en contra emitido por la jefa del departamento de personal del Consistorio, quien le puso en conocimiento de que dichas contrataciones vulneraban los principios rectores para la selección de personal funcionario o laboral recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

También figura en el auto que el acusado era consciente de que dichos puestos de trabajo no estaban recogidos ni en la plantilla presupuestaria, ni había existido fiscalización previa, por lo que "mediante su conducta vulneraba las normas reguladores del procedimiento administrativo". Las contrataciones suponían un gasto por un importe de 954.664 euros. Por causas no imputables al acusado, los hechos no fueron denunciados hasta diciembre de 2015 a pesar de que eran conocidos en la Corporación local.

El auto señala que los hechos relatados son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y que procede imponer al acusado una pena de cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público de alcalde o de cualquier cargo electo de las corporaciones locales.

Concurre en la causa la atenuante por "analogía por cuasi prescripción", por el excesivo tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos hasta la interposición de la denuncia.

El acusado deberá indemnizar al Ayuntamiento, en tal caso, con la cuantía que se indique en el juicio oral o en ejecución de la sentencia.

Tras la moción de censura que llevó al Gobierno municipal a independientes y populares, con Francisco Díaz a la cabeza, los trabajadores fueron despedidos y se inició un conflicto, con encierro de los afectados en el Ayuntamiento incluido, que acabó en los tribunales. El juzgado ordenó la readmisión de los empleados, pero el equipo de gobierno se negó a ello.

Francisco Díaz fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público de cualquier tipo o naturaleza y al pago de una multa de 2.745 euros por un delito continuado de desobediencia de autoridad.

Díaz fue considerado culpable del citado delito al no dar cumplimiento a la readmisión de los trabajadores despedidos del Consistorio, como establecían sentencias judiciales.

El Pleno municipal de enero de 2009 declaró inválidos los contratos de los 40 empleados, que habían sido contratados por el anterior alcalde socialista, con derecho a recibir una indemnización como despidos improcedentes.