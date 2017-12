Andrés Jiménez Vidosa

Me encanta hablar con mi amigo Andrés, es un pozo de sabiduría, por su edad y por sus vivencias, un libro abierto y con una memoria prodigiosa. Me cuenta mil y una anécdotas de aquella Punta Umbría que ya pasó y de la que hay tantas historias no escritas y solo habladas.

Andrés nació en 1929 en Huelva, pero al momento de nacer lo trajeron a Punta Umbría, es por lo tanto puntaumbrieño desde el primer día de su vida. Su padre había venido a vivir en el año 1902 y aquí se caso y tuvieron 5 hijos, uno de ellos Gregorio que fue alcalde de este pueblo al final de la década de los años ochenta del pasado siglo, y otro de ellos es de quien les escribo esta breve semblanza.

Fue tentado en varias ocasiones para formar parte de listas electorales al Ayuntamiento de su pueblo, pero aunque es un buen ciudadano y un buen servidor de sus conciudadanos, nunca aceptó ir en listas políticas. Su servicio a los vecinos siempre fue bien conocido, aún lo recuerdan conduciendo su Land-Roverd cuando aún existían pocos vehículos en la localidad haciendo viajes a Huelva, llevando a bordo a parturientas.

Empezó en el colegio con un maestro al que recuerda gratamente don Antonio Martínez Molero y posteriormente con otro maestro que permanece en el recuerdo de todo el pueblo, don Antonio Alaminos.

Y muy pronto comenzó su vida laboral, ya que con 14 años empezó a trabajar en el Ayuntamiento que aún era una dependencia municipal del Ayuntamiento de Cartaya, y que don Juan Oria que era el alcalde pedáneo se lo llevó a la oficina municipal para que llevara el libro de Registro de Entradas y Salidas y luego llevó las famosas Cartillas de Abastecimientos. De esa época me ha contado muchos casos curiosos que le ocurrieron. Era la actual Plaza del Sol, ahora bautizada precisamente con el nombre del maestro Alaminos, el centro neurálgico de Punta Umbría, allí estaba el colegio, el cuartel de la Falange y el Ayuntamiento.

Pero Andrés hizo muchas cosas más antes de irse al Servicio Militar, se sacó el carnet profesional de Operador de Cine y en el Cine San Francisco Javier, que luego fue el Cinemar San Fernando, es donde desarrolló gran parte de esta actividad, de la que cuenta muchas anécdotas que allí se vivieron.

Su padre fue propietario de un chiringuito en la playa, El Atlántico, y su madre era una adelantada a su tiempo, ya en esa época tocaba el piano de maravilla. Siendo aún muy niño sufrió la perdida de su padre por culpa de la guerra civil que se lo llevó de forma injusta.

El Servicio Militar le tocó hacerlo en Cádiz, más concretamente en San Fernando durante los años 1950 y 51 y cuando terminó enseguida trabajó montando el Cine Pescadores, que hasta no hace mucho nos sirvió para todos los acontecimientos que hemos tenido en este pueblo, no solo cine, sino obras de teatro y actuaciones muy variadas, por aquí pasaron artistas de talla internacional como fueron Lola Flores, Marifé de Triana, Juanito Valderrama, el Caracol y muchos más. El Cine Pescadores, me recuerda Andrés, tenía en un principio el suelo de arena y las sillas estaban arriostradas de seis en seis.

En 1963 se casó con su novia Andrea con la que ha permanecido casado hasta hace muy poco tiempo porque ella falleció. Él se ganó a su suegro arreglándole una radio que tenía averiada y que se lamentaba mucho porque no podía oír aquella emisora por la cual nos enterábamos de muchas de las cosas que pasaban en España "la Pirenaica" que era como conocíamos a Radio España independiente, estación pirenaica. Pero esto es solo otra anécdota curiosa, él se ganó a su suegro por tantas cosas que tiene su personalidad, igual que se gana a todos los que lo conocen. El padre de Andrea era carnicero y por eso Andrés empezó a trabajar también de carnicero, también hizo de lechero, incluso fue socio en una etapa de su vida con Luis Contreras, gran amigo al que todo el mundo cariñosamente llamaba Luis del Vino que regentaron una fabrica de gaseosas.

Fue uno de los fundadores de la Hermandad de La Virgen de Montemayor de Moguer que tanto arraigo tiene aquí en Punta Umbría, siendo su primer secretario.

En definitiva, que nuestro querido Andrés Jiménez Vidosa ha vivido siempre en Punta Umbría haciendo "pueblo" y siendo siempre muy respetuoso y muy respetado. Por ello sirvan estas letras como reconocimiento a su labor como puntaumbrieño de pro.