Andalucistas valoran presentar candidaturas a las elecciones locales

Representantes del PA en municipios de la provincia de Huelva, -actualmente gobiernan o cogobiernan en las localidades de Cartaya, Ayamonte, Isla Cristina y Rosal de la Frontera-, tienen intención de volver a presentarse a las elecciones del año que viene y están "analizando las posibilidades" que tienen, una vez desaparecido el partido con el que concurrieron en 2015. Así lo han puesto de manifiesto responsables andalucistas, que consideran que el ideario no puede desvanecerse y estudian las posibilidades para concurrir a las elecciones municipales. No obstante, el único alcalde del PA en la provincia, Antonio Carlos, que está al frente del Ayuntamiento de Rosal de la Frontera, no concurrirá bajo siglas relacionadas con el andalucismo.