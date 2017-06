Almonte se queda este año sin su tradicional Saca de las Yeguas

No habrá Saca de las Yeguas. Se suspende este año, no por primera vez en su historia, una tradición centenaria almonteña. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño subrayó que "no ha sido una decisión fácil" y que ésta es producto de la situación "de indefensión e incertidumbre" que viven desde que el año pasado el Ayuntamiento de Hinojos hizo efectiva la ordenanza por la que se expulsaban 110 yeguas de la Marisma Gallega.

Los ganaderos denuncian el incumplimiento de los compromisos adquiridos entonces por la Junta de Andalucía para reubicar el ganado. La finca El Patrimonio no estaba habilitada a 31 de diciembre y "tampoco se respetó el número de hectáreas ofrecidas", que pasaron de 14.000 a 5.000, así como el número de cabezas de ganado, que se redujo de 400 a 250.

La Asociación de Criadores de Ganado dice que las soluciones ofrecidas "son parciales"

Según la asociación, la Junta de Andalucía y al Parque Nacional sólo han respondido a sus llamamientos "cuando la amenaza de la suspensión del evento volvía a cernirse sobre ellos" y ofreciendo soluciones "parciales e insatisfactorias" porque las fincas ofrecidas, La Dehesilla y El Moralejo, "no reúnen las condiciones de crianza", llegando incluso a "poner en peligro la vida del ganado", porque esos espacios "no producen pasto para su alimentación".

La asociación subrayó que su único objetivo es la preservación de sus yeguas en las mejores condiciones, que no son otras que en su hábitat natural, "los humedales de Doñana", y con esto "la salvaguarda de una raza autóctona en peligro de extinción tan importante o más que el lince o el águila imperial".

Afirmó que la única medida que podría haber evitado la suspensión de esta tradición, que data de 1504, es el reparto de las 400 yeguas por las distintas fincas de Doñana "por las que la asociación paga pasto". Éstas son: Marismillas, La Vera, El Rincón del Pescador y Las Playas, "o alguna otra que cumpla con los requisitos necesarios para la crianza y conservación de esta especie protegida".

Establecerá una hoja de ruta, consensuada con todos sus asociados, para conseguir que las yeguas estén "en el medio natural que les corresponde, las marismas de Doñana".

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño decidió en asamblea, el pasado 20 de junio, no llevar a cabo la Saca de las Yeguas, "tras un intenso debate interno", y el pasado jueves refrendó esa decisión.

El Ayuntamiento de Almonte respeta el posicionamiento de la asociación "y se pone a su disposición". Está a la espera de que le traslade, una vez que su asamblea lo vote, la nueva hoja de ruta "para encaminar los esfuerzos de manera productiva", manifestó la alcaldesa, Rocío Espinosa, que comentó que el Consistorio "se pondrá a su lado, como ha hecho siempre, para defender aquello que sea posible y legal". Señaló que "defender la Saca de las Yeguas y su tradición es defender Doñana y la riqueza patrimonial de un pueblo".

Espinosa explicó que el origen de todo se encuentra en la ordenanza del Ayuntamiento de Hinojos de 2010 que otorga derecho preferente a los hinojeros sobre la Marisma Gallega, "ha generado esto y ha llevado a que se desestabilice a todo un municipio". Una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 refrenda esta ordenanza, según la cual los ganaderos de Hinojos tienen prioridad en el aprovechamiento de las 400 plazas para ganado, "es injusto, pero es la realidad y la sentencia hay que acatarla".

Ante esa situación, "quedan 400 cabezas de ganado que no tienen ese encaje dentro de la carga ganadera que tiene el Parque", y en ese sentido, "ha habido diálogo con el Ayuntamiento de Hinojos para intentar que aquellas plazas que queden vacantes pudiesen mantenerse para Almonte, buscando la manera de solucionar el problema aunque fuera de forma parcial", de manera que "serían 100 cabezas de ganado las que pueden entrar en Hinojos".