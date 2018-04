Abril no compensa las pérdidas en la producción de fresa por los temporales

Después de los temporales de marzo llegó la calma, pero no ha sido suficiente para compensar las pérdidas ocasionadas en el sector de la fresa por la baja producción. Abril no ha sido capaz de paliar los destrozos registrados en los cultivos debido nuevamente a las inclemencias meteorológicas. El tiempo no ha acompañado y la inestabilidad no ha permitido alcanzar la producción de otros años por estas fechas.

A las puertas del mes de mayo, un balance provisional de la de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva) indica que la producción comercializada de fresa ha descendido entre un 12 y un 15% respecto a la campaña anterior, según el gerente de la organización, Rafael Domínguez.

La frambuesa mantiene una línea constante de producción esta temporada

De atípica calificó Domínguez esta temporada de fresa en relación a las últimas, con un descenso en la producción que se ha reflejado en la llegada de un número menor de trabajadoras con contratos en origen de Marruecos del previsto, cifrado en 16.000 jornaleras. Con un desarrollo lento de la campaña la mano de obra no ha escaseado, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ni siquiera la concatenación de la producción de los distintos frutos rojos ha provocado la falta de trabajadores, porque el crecimiento de los berries para su recolección ha sido intermitente desde que acabaron los temporales.

El mes de abril sólo ha compensado en parte la pérdida de producción registrada cuando la campaña actual llegó a su ecuador, pérdida cifrada por Freshuelva en un 20% en el primer trimestre del año. Durante todo ese periodo las condiciones climatológicas han retraído los mercados, tanto el nacional como el internacional, y reducido los pedidos, lo que se ha traducido en un menor volumen de ventas.

Con el mes de marzo prácticamente finalizado, la producción de fresa onubense tiene que hacer frente a otros competidores para posicionarse en los mercados internacionales, ya que Francia ha iniciado la recogida al igual que Holanda, Alemania va a empezar, e Italia lo lleva haciendo desde marzo. La fresa tiene que competir también con la producción de otros frutos como el melocotón o la cereza, por lo que el final de la campaña tiene estas dificultades añadidas, como indicó el gerente de Freshuelva.

Del resto de los frutos rojos, la frambuesa es el cultivo que mejor se ha comportado y ha mantenido una línea constante en los cuatro primeros meses del año, con una producción similar a la campaña pasada. No ha ocurrido lo mismo con el arándano, cuya producción se ha retrasado por las condiciones climatológicas.

En cuanto a los precios, según el observatorio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a lo largo del mes de marzo las cotizaciones semanales de la fresa en origen se han situado por encima de las del año anterior. En dicho mes se comercializa de media el 33% de la producción total de la campaña. Sin embargo, en la actual campaña, y según datos facilitados por diversas comercializadoras, se estima que en marzo se ha podido comercializar del orden de un 11% menos que en la campaña anterior. El descenso de oferta junto con el retraso de las producciones centroeuropeas, han sido motivo de que los precios en origen del pasado mes hayan sido claramente superiores a los del año pasado.

En las dos últimas semanas (primera quincena de abril) se ha recuperado el volumen productivo habitual para estas fechas, por lo que los precios se han situado en niveles más cercanos a los de las dos campañas anteriores. En las cinco campañas anteriores, llegada la semana quince, se llevaba comercializado de media el 67,77% de la producción total esperada para toda la campaña.

Mientras, los volúmenes comercializados de frambuesa continúan en ascenso. Aunque en los tres primeros meses de la campaña 2017/18 se obtuvo mayor producción de frambuesa, posteriormente el volumen global se ha compensado y hasta la fecha se lleva comercializado una cifra sólo algo superior a la de la campaña pasada.