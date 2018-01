No más engaños: el tren en Huelva

Desde hace 25 años, cuando llegó el AVE a Sevilla, a esta provincia se le viene engañando con su prolongación hasta Huelva.

Recuerdo la presentación que realizó en el salón de Plenos de la Diputación la señrora ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez, del edificio de la nueva Estación proyecto del famoso arquitecto Santiago Calatrava.

Vinieron años de crisis y se nos presentó otro proyecto de gran nivel obra del arquitecto Rafael de la Hoz, ambos hoy en la basura, me imagino.

Posteriormente y sin presentación de ningún tipo, nos encontramos con que se está realizando y a punto de finalizar una nueva estación que no tiene nada que ver con los proyectos anteriormente presentados.

Esta nueva estación se queda muy lejos de lo prometido bajo mi punto de vista, con poca proyección de futuro y eso sí, con unos magníficos andenes, lo que sí mejora lo que tenemos actualmente, con aparcamientos, pero no mejora lo que es el edificio en sí, el nuevo está al límite de lo que son servicios con lo mínimo que tiene que tener una estación de una ciudad, repito, sin ninguna proyección de futuro.

Sí que es verdad que los onubenses con esta nueva estación conseguiremos que el muro que nos separa de la ría y el Ensanche desaparezca y la fisonomía de la ciudad se transforme. Alguna cosa favorable teníamos que tener.

Pero lo más grave de lo que nos está ocurriendo es que para que no sigamos con las problemáticas actuales de retrasos y averías... hay que cambiar las vías que unen Huelva con Sevilla y de eso nada de nada. Todo promesas falsas de los políticos correspondientes, se dejó pasar el plazo del estudio ambiental, después de ocho años, se sacó de nuevo a información pública y creemos que en marzo terminan los plazos.

Esta es la historia de nunca acabar, retrasos, averías y desdén hacia esta ciudad.

El señor de la Serna, ministro de Fomento, hace no muchos días declaró que se pondrían en marcha los proyectos, pero en los Presupuestos Generales del Estado no aparece ni un euro y se calcula que son 400 millones los necesarios.

También en declaraciones del señor presidente del Gobierno, en la presentación de las infraestructuras para este año, habló de las inversiones en infraestructuras ferroviarias y Huelva, nada de nada.

Huelva tiene que reaccionar, no se puede seguir permitiendo que nos engañen más, no puede ser que a Sevilla se tarde más de una hora y media cuando el trayecto debe durar no más de 50 minutos.

Un solo tren que nos une con Madrid, un Alvia, que debe ser de los peores que quedan en la red ferroviaria, con unos movimientos que parece que se va a volcar, y lo digo por experiencia propia. No es admisible, no podemos seguir consintiendo que nos engañen más, Huelva tiene que despertar y exigir de verdad la realización de las obras, Huelva se tiene que echar a la calle.

Igualmente ocurre con la línea Huelva-Zafra, que es la salida natural de Extremadura hasta Huelva y su Puerto, que debe ser el puerto de esa región. Su abandono es tremendo, tampoco lo podemos consentir, se habla hasta que puede desaparecer. Esta línea es imprescindible, la puesta en marcha de los proyectos mineros actualmente en evolución y con unas perspectivas muy importantes para la provincia la hacen más necesaria. Además hay que tener en cuenta que el trazado de la N-435, por el que está saliendo el mineral, es impresentable y lleva años y años a la espera de su desdoble. Así nos va.

No hace muchos meses, en Murcia la ciudadanía se echó a la calle y con sus protestas consiguió cambiar el trazado de las vías a subterráneo, pues el trazado propuesto partía la ciudad en dos. La lucha de los vecinos consiguió lo que solicitaban. No se echaron atrás hasta que se firmó por el Ministerio el cambio de trazado. Hace pocos días, en Granada, miles de ciudadanos se echaron a la calle para exigir un servicio ferroviario "olvidado".

En Huelva, salimos para defender la sanidad o el Recre, pero seguimos en el ostracismo en el tema de las infraestructuras y tenemos que despertar.

Huelva tiene que salir a la calle, la Agrupación por las infraestructuras y todos los onubenses debemos reflejar en la calle, y cuando toque en las urnas, lo que nos están haciendo. No podemos esperar más, Huelva necesita esas infraestructuras si quiere salir del ostracismo en que estamos, el paro, el turismo, el futuro es nuestro y lo tenemos que reclamar.

Plataforma ya.