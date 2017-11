525 años del Descubrimiento de América

Como todos los onubenses sabemos, en la comarca del Tinto y del Odiel Cristóbal Colón vivió episodios trascendentales, por no decir providenciales, que le permitieron consumar el plan que con gran esmero y perseverancia había expuesto a los Reyes Católicos durante los siete años que transcurrieron desde su llegada a La Rábida en 1485, hasta la firma de las Capitulaciones de Santa Fe en 1492.

Aunque, si bien es cierto que no logró hallar una nueva ruta hacia la ansiada "tierra de las especias", sí halló nuevas y ricas tierras más allá del gran océano Atlántico, del temido "mar tenebroso", a pesar de la creencia popular que negaba su existencia.

A estas nuevas tierras llamáronle los cronistas y cartógrafos de la época Indias, Nuevo Mundo y finalmente América, denominación esta última que acabó por imponerse hasta nuestro días. Con este hallazgo, comenzó a escribirse el 12 de octubre de 1492 un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y se puso la primera piedra de la Hispanidad.

Es en consecuencia 2017 un año especial, sobre todo para el pueblo de Palos de la Frontera y para la provincia de Huelva, pues como sabemos, se conmemora el 525 aniversario del Descubrimiento de América.

Y quiero recalcar la palabra "descubrimiento", frente al uso de otros términos o expresiones utilizadas en los últimos años para referirse a este acontecimiento histórico. Porque, sin duda, fue un descubrimiento en el sentido estricto de la palabra y no otra cosa. Y con esta afirmación, no me estoy inventando nada.

Para la Real Academia Española de la Lengua, descubrimiento es la acción y efecto de descubrir. Y descubrir, en su tercera acepción, es "Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos".

No cabe por tanto ninguna duda de la adecuada aplicación del término, pues el Descubrimiento del Nuevo Mundo, de lo que después se llamó América, fue a todas luces un descubrimiento, el hallazgo de nuevas tierras.

Y como "descubrimiento" también lo interpretaron y lo entendieron los propios contemporáneos. El hijo de Colón, Hernando, en su Historia del Almirante repite hasta la saciedad la expresión "descubrimiento de las Indias". Igualmente los distintos cronistas de la época, como Bartolomé de las Casas o Francisco López de Gómara, entre otros, hablan y se refieren al hecho como el "descubrimiento de las Indias".

Es por tanto indudable que cuando nos referimos al hecho histórico que culminó el 12 de octubre de 1492 y del cual este año conmemoramos su 525 aniversario, nos referimos inequívocamente a un descubrimiento, al Descubrimiento de América.

Frente a aquellos que argumentan que América ya había sido descubierta con anterioridad, ya fuese por los vikingos, los templarios, los egipcios, los fenicios, los árabes, o los chinos… se debe afirmar que en 1492 el Viejo Mundo desconocía la existencia de estas tierras y por tanto fueron descubiertas.

Frente a aquellos que hablan de "encuentro entre dos mundos" por considerarlo política o moralmente más correcto recordarles que, aunque ambos términos no son excluyentes, pues el Descubrimiento obviamente conllevó un proceso de encuentro de civilizaciones, e igualmente un proceso de exploración, conquista, colonización, mestizaje, aculturación… y de conformación de lo que hoy es Hispanoamérica, lo que verdaderamente sucedió el 12 de octubre de 1492 fue un descubrimiento, el hallazgo de nuevas tierras desconocidas.

Frente a aquellos que denuestan el Descubrimiento equiparándolo al holocausto o genocidio nazi, exagerando y tergiversando los acontecimientos históricos intencionadamente, en un esfuerzo de acrecentar los aspectos negativos y con ello la imagen negativa, "negra", de España y todo lo relacionado con lo hispano, decirles que se equivocan al juzgar los hechos descontextualizadamente conforme a nuestros valores actuales y bajo el prisma de intereses políticos o ideológicos.

A todos ellos decirles que más allá de debates interminables, lo que este año conmemoramos y debemos conmemorar es el 525 aniversario del mayor descubrimiento geográfico y cultural de la Historia, cuyas consecuencias cambiaron el mundo. El Descubrimiento de América es el descubrimiento geográfico por excelencia, culmen de la era de los descubrimientos geográficos del siglo XV.

En este trascendental y singular hecho histórico, único, Palos de la Frontera y el resto de los lugares colombinos onubenses y su marinería, encabezada por los hermanos Pinzón, jugaron un papel crucial del cual debemos sentirnos plenamente orgullosos. Conmemoremos pues ¡el 525 aniversario del Descubrimiento de América!