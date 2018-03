La ZAL mejora los acuerdos del 91

Con carácter general, es evidente que los sectores productivos no pueden estar constantemente siendo atacados y cuestionados por grupos de presión que para nada defienden el interés general, y mucho menos los intereses de los trabajadores y trabajadoras que se ven negativamente afectados por esta estrategia de acoso y derribo a sus puestos de trabajo, y no solamente ellos, sino, lo que es peor, son perjudicadas las nuevas generaciones que deben incorporarse al mercado de trabajo que, al no tener alternativas de empleo, deben emigrar incluso a otros países, como todos ya sabemos.

Greenpeace, Mesa de la Ría y algunos técnicos que les asesoran, desde la infalibilidad que les caracteriza, no tienen razón cuando recurren al alarmismo y al catastrofismo injustificado, o simplemente a la burda mentira, sembrando el miedo y la incertidumbre en el corazón de los onubenses, al manipular la realidad de nuestra ciudad. Una realidad que es ejemplo de desarrollo sostenible, aun siendo una ciudad industrial, y que la avalan todos los estudios solventes, incluido el no tanto, del laboratorio CRiiRAD que, como se recordará, vino de la mano de Greenpeace para demostrar lo que no pudo demostrar por ser indemostrable, pues lo que no es, no es, por mucho que se empeñen los que son contrarios a la verdad y promulguen falacias por donde vayan. Huelva sigue dando los mejores índices medioambientales, mal que les pese a Greenpeace, la Mesa de la Ría y a los ecologistas de plasma y aires acondicionados.

Ahora, con el nuevo impulso sobre el uso industrial de la Avenida Francisco Montenegro, con el acertado despliegue de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que mejora su integración en la ciudad y el uso y disfrute para la ciudadanía de toda el área portuaria que, el Puerto y Ayuntamiento, vienen planteando desde los Astilleros hasta el monumento a Colón, vuelven estos lobbys del no por el no, con su ya cansina estrategia de oponerse a todo utilizando como siempre medias verdades, cuando no falsedades.

Porque pretender calificar el silicato de hierro que produce Atlantic Copper como un residuo industrial es el disparate más absurdo que se puede plantear por el portavoz de la Mesa de la Ría en el Ayuntamiento y que, visto lo visto, solo se puede hacer desde dos perspectivas: la mala fe o la ignorancia, y ésta última me cuesta creerla, visto que los que están al frente son un abogado, un maestro y un arquitecto. Titulados, sí, pero tremendamente extremistas en este y en muchos temas que tienen que ver con la realidad industrial y medioambiental de Huelva.

Señores representantes de la Mesa de la Ría, que sepan ustedes que a Atlantic Copper le quitan de las manos el silicato de hierro, y gana un buen dinero con él, ya sea vendiéndolo a las cementeras o bien produciendo granalla y vendiéndola como abrasivo para la limpieza a chorro de todo tipo de superficies de hierro u hormigón.

Nuevamente, el superlativismo en los planteamientos no busca soluciones, sino el enfrentamiento social y el interés electoral de la Mesa de la Ría.

Por tanto, les recomendamos que no generen debates ficticios que confunden a las buenas gentes de Huelva y dedíquense a sacar adelante ese proyecto de Captura CO 2 que con tan buenos ojos ven, y que mire usted por donde bien podría hacer crecer nuestro tejido industrial y aumentar los puestos de trabajo en la industria, ofreciendo nuevas alternativas de empleo para nuestros jóvenes.

Por eso, desde el sindicato aconsejamos a nuestras administraciones que sean firmes y defiendan los intereses de Huelva por encima de todo, y sigan desarrollando una política, la buena política, que permita que Huelva sume para que el sector industrial andaluz pueda alcanzar el veinte por ciento del PIB de Andalucía más pronto que tarde. Y para eso es coherente y necesario apoyar la petición de Atlantic Copper de ampliar su zona logística de gestión y almacenamiento del silicato de hierro o granalla, y la puesta en marcha de la zona ZAL por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva.

Nuestro sindicato y los miles de trabajadores que representamos, desde ese sentido común práctico que nos hace tener que buscarnos la vida diariamente con nuestro digno trabajo, apoyaremos siempre este tipo de proyectos que generan sinergias y alto valor añadido, así como apoyaremos, como siempre, la defensa del medioambiente junto a un desarrollo industrial sostenible y sostenido, que cree empleo de calidad, estable, seguro y con derechos, tal y como lo encontramos en el sector industrial onubense.