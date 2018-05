La Ruta de Irving aún no llega a Huelva

Desde el año 1987 el Consejo de Europa, a través del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, gestiona y hace el seguimiento del programa más importante a nivel europeo de rutas culturales, donde se demuestra que el patrimonio de los diferentes países europeos contribuye a crear una cultura común y, sobre todo, a poner en valor el patrimonio natural e histórico europeo como factor de mejora de nuestro entorno y fuente de desarrollo cultural, social y económico.

Entre estos circuitos está la Ruta de Washington Irving, que junto a otras de El Legado Andalusí, está catalogada como Gran Itinerario Cultural del Consejo de Europa, obteniendo este importante reconocimiento por ser un proyecto de turismo sostenible y de calidad a nivel europeo. Este recorrido se debe englobar en el llamado turismo literario, complemento del turismo cultural, que interrelaciona patrimonio, literatura y cultura, creciendo día a día en su número de seguidores. En los libros y crónicas de viajes el lector encuentra la motivación para desear vivir lo que experimentó en los textos, visitando los lugares descritos. Las experiencias y vicisitudes de los viajes de Irving fueron objeto de inspiración para sus obras y su estela literaria ha incitado a miles de turistas a viajar a los destinos donde se desarrollan sus historias.

La Asociación Huelva-Nueva York desde el año 2015 viene realizando la propuesta de incorporación de la provincia de Huelva en la Ruta de Washington Irving, cuestión que viene justificada porque este escritor neoyorquino acude a España en 1826 para traducir trabajos sobre la figura de Cristóbal Colón y de la travesía oceánica que supuso el encuentro con América, convirtiéndose en un entusiasta de este tema. Más tarde, en el mes de agosto de 1828, realizó su anhelado viaje a la provincia onubense, buscando las huellas de su pasado más remoto, la gestación de la idea de ese viaje la cuenta él mismo: "Durante mucho tiempo había soñado con esta excursión como si se tratara de un piadoso deber, e incluso de un deber filial, que como americano tenía que cumplir". Desde entonces, es uno de los más importantes difusores de la revalorización histórica de los hechos del Descubrimiento de América y con sus libros Mi viaje a los lugares colombinos, Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón y Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón universalizó Los Lugares Colombinos y el nombre de La Rábida.

Las circunstancias descritas conllevaron que el Parlamento de Andalucía aprobara por unanimidad la Proposición no de Ley sobre la inclusión de la provincia de Huelva en esta ruta (10-16/PNLC-000052). Sin embargo, más de dos años después de aquella aprobación todavía no se menciona a ningún municipio onubense ni existe señalización turística sobre este itinerario, como se puede comprobar en las páginas web oficiales de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí y de Turismo de la Junta de Andalucía, que mantienen únicamente el antiguo circuito de Granada a Sevilla.

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este itinerario cultural aún no llega a Huelva y no llegará hasta que el Consejo de Gobierno andaluz "contemple la Ruta de Washington Irving Sevilla-Huelva en todos los instrumentos de promoción turística, que se han utilizado o se utilicen en el futuro, para la promoción de la Ruta de Washington Irving Sevilla-Granada", tal como en el mes de marzo de 2016 le instaba el Parlamento de Andalucía. Sólo queda que los ayuntamientos de los municipios incluidos en el recorrido que este diplomático norteamericano realizó desde Sevilla hasta el Monasterio de La Rábida (Sanlúcar la Mayor, Villalba del Alcor, La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla, Moguer y Palos de la Frontera), las diputaciones de Sevilla y Huelva, ésta última ya expresó su respaldo unánime a esta ampliación en mayo de 2016, y los representantes sevillanos y onubenses en el Parlamento de Andalucía insistan para que las actuaciones no se eternicen. Huelva no puede prescindir de esta aspiración cultural y de reconocimiento histórico y, a la vez, recurso turístico de gran crecimiento con una óptica de desarrollo sostenible.