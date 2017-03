El pacto por la estabilidad que debe continuar

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, insistió ayer en que tendrán que "renegociar" el pacto de investidura con el PSOE-A si la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, decide finalmente su marcha a Madrid para ponerse al frente del PSOE, algo que todo el mundo da por sentado que se producirá en los próximos días.

Ciudadanos, evidentemente, tiene plena libertad de tomar las inciciativas políticas que crea oportunas y necesarias, pero se equivocaría si decide romper un acuerdo que, a la vista está, ha conseguido dar estabilidad política a Andalucía en unos momentos difíciles, además de haber arrancado mejoras para los bolsillos de los ciudadanos como la rebaja del tramo autonómico del IRPF o del Impuesto de Sucesiones.

Con toda probabilidad, si finalmente se confirma la salida de Susana Díaz del Palacio de San Telmo, el próximo presidente de la Junta de Andalucía será una persona de confianza de la líder socialista, por lo que sus políticas serán continuistas. Por lo tanto, abrir una nueva y tensa negociación no tendría mucho sentido y volvería a sumir a la comunidad autónoma en una inestabilidad política que en poco ayudaría a salir de los graves problemas que tenemos en la actualidad: educación, sanidad, empleo, etcétera.

Sí acierta Juan Marín al pedir un calendario de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en su día con el PSOE para investir a Susana Díaz presidenta de la Junta. En general, Ciudadanos está comprobando últimamente lo difícil que es ser un partido minoritario pero con capacidad de facilitar mayorías -lo que se suele denominar un partido bisagra-. Es fácil comprometerse, pero difícil cumplir. En este sentido, el PSOE debe redoblar el celo para que se garanticen uno por uno los puntos del pacto de investidura y no dar motivos para que un enfado de Ciudadanos lleve a la ruptura del mismo. Juan Marín fue ayer muy claro: "Si Susana Díaz no le da más velocidad, acabaremos la legislatura con muchos proyectos sin llevar a la práctica". Entre ellos, el líder naranja ha destacado el cumplimiento a medio gas del compromiso de rebajar 3,5 puntos del tramo autonómico del IRPF. En manos del Gobierno socialista está el impulsar cuanto antes el cumplimiento íntegro del pacto y evitarnos un nuevo periodo de inestabilidad. Andalucía no se lo puede permitir en estos momentos.