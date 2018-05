Contra la impunidad de los terroristas

Sería ridículo negar la importancia histórica de la disolución de la banda terrorista ETA, que, completamente derrotada por las fuerzas policiales y aislada por las sociedades vasca y española, ha tomado el único camino que le era posible. Pero hay que dejar claro de que el hecho de que ETA se disuelva no significa que también lo hagan sus delitos y que se inhiba la acción de la Justicia española. Los más de 350 asesinatos sin resolver no pueden quedar impunes, como bien ha resaltado el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

Asimismo, la desaparición forzosa de ETA no debe conllevar automáticamente ningún cambio en una política penitenciaria que ha sido una herramienta de gran utilidad para combatir eficazmente al terrorismo abertzale. Mientras sigan existiendo etarras que escapan a la acción de la Justicia y mientras todos los presos no pidan un perdón sincero a absolutamente todas las víctimas, no hay ningún motivo para cambiar dicha política penitenciaria. Sobra, pues, la petición en este sentido que el nacionalismo vasco se ha apresurado a realizar incluso antes de que se anunciase oficialmente la disolución de ETA. Otra cosa, evidentemente, es que se apliquen medidas concretas e individualizadas a los ex terroristas que sí cumplan con las exigencias de arrepentimiento, petición de perdón y reparación a las víctimas.

La democracia española nunca podrá pagar la enorme deuda contraída con las víctimas del terrorismo, pero sí puede evitar que éstas sean ninguneadas o tomadas como testigos incómodos de una época que algunos quieren olvidar porque les pone ante el espejo de sus actos. Es necesario que en el País Vasco se inicie el camino de la reconciliación y la paz social, pero esto nunca será posible si los que asesinaron, secuestraron y extorsionaron no responden ante la Justicia, la sociedad y la historia.