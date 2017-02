La estrategia Huelva 2025

El Pleno el Ayuntamiento aprobó ayer con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de Mesa de la Ría, el documento Huelva Estrategia 2025, un texto clave para saber hacia dónde debe dirigirse la ciudad en el futuro. Después de 20 años desde que IU lo pusiera por primera vez sobre la mesa, el texto que ha visto la luz supone un profundo y riguroso análisis sobre la situación en la que nos encontramos, el camino que debemos seguir y los medios que hemos de utilizar para lograr las metas fijadas. El estudio de 230 páginas que ha realizado la Universidad de Huelva (UHU) bajo la dirección de los profesores Francisco Aguado Correa y Óscar Lozano Rojas, debe convertirse en una especie de Biblia a través de la cual quien esté en el gobierno de la capital debe articular toda su acción ejecutiva. Ésa es la primera idea clara: el plan estratégico no es un texto parido por un partido, sino que cuenta con el respaldo de todos, menos Mesa de la Ría, y, por tanto, sus conclusiones han de ser tomadas como ley fundamental. Esto es así porque parte de las conclusiones realizadas por expertos independientes y no supone la plasmación de ningún programa electoral. Al mismo tiempo, la aprobación plenaria deja claro que es un texto vivo abierto a revisión cada año y, por ende, a modificación. Huelva Estrategia 2025 marca el camino a seguir a través de seis grandes programas, con sus respectivos proyectos, que tratan la Educación y participación ciudadana; el Urbanismo, señas de identidad y elementos patrimoniales; la Potenciación de la cultura y el deporte; el Bienestar de la ciudadanía; el entorno natural de Huelva y su sostenibilidad, y, por último, el Desarrollo económico y social. Todas éstas áreas inciden en iniciativas largamente demandadas como las infraestructuras de conexión de Huelva con su entorno, el impulso de la UHU y la sanidad como motores de desarrollo, el apoyo al papel que la industria y las empresas han tenido y deben mantener en el futuro de la ciudad, la necesidad de utilizar el patrimonio histórico y cultural como elemento de creación de un orgullo local o la implementación de estrategias turísticas que potencien un sector clave. Y todo, tal y como exponen las conclusiones del texto, para "convertir Huelva en una ciudad europea moderna actuando desde la base, que son sus habitantes". Después de 20 años de espera, los onubenses se merecen que el plan aprobado en el Pleno comience su camino cuanto antes y se desarrolle desde el consenso mostrado en el salón de plenos. Cualquier otra forma de actuar no podría entenderse más que por el interés de ponerle piedras al futuro de una ciudad que tiene múltiples necesidades y ofrece innumerables oportunidades. Esperemos que nadie las eche a perder.