Mas ha de dar la cara ante el desfalco del Palau

Las revelaciones de los interrogatorios del ex presidente del Palau de la Música, Félix Millet, y de quien fuera el director administrativo, Jordi Montull, han acorralado a CDC y comprometen en paralelo el proceso soberanista por más que sus promotores pretendan desligarse de los delitos vinculados a la corrupción. El ex presidente de la Generalitat y de la propia CDC Artur Mas, que todavía no se ha pronunciado públicamente, no podrá permanecer por mucho más tiempo sin dar la cara. Máxime cuando todos los partidos del Parlamento catalán, excepto JxS, exigen su comparecencia inmediata en la Cámara.

Montull no sólo ha mantenido el relato incriminatorio sobre CDC de Félix Millet, que admite sin ambages el desfalco del Palau. También ha desvelado que las comisiones que supuestamente pagaba Ferrovial al partido a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública, eran inicialmente del 3% y más tarde se elevaron al 4% porque la formación "quería más dinero". En este contexto, cuanto más intenta el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar negar las mordidas a cambio de obra pública, más alargada es la sombra de la corrupción. Y ésta no se puede apartar del desafío independentista, ya que las acusaciones más graves de financiación ilegal se han acentuado justo en la misma semana en que la mayoría de Junts pel Sí ha admitido en la Mesa del Parlament a trámite la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara catalana, que permitiría agilizar de forma exprés la aprobación de las leyes de desconexión. Las pruebas del desfalco cada vez son más sólidas. Y sin entrar a valorar la posible responsabilidad criminal de aquellos que fuesen declarados culpables -para eso están los tribunales de Justicia- cada vez parece más evidente la responsabilidad política de la que los dirigentes de CDC no podrán escapar por nombrar a las personas equivocadas.