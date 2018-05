El Gobierno promete el AVE

Huelva tendrá Alta Velocidad. Ésta es la principal conclusión de la visita que giró ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, junto a la titular de Empleo, Fátima Báñez, a la capital para inaugurar la nueva estación de trenes de Las Metas. Después de semanas de dudas alrededor de cuál iba a ser la decisión final del Gobierno para mejorar la conexión ferroviaria de Huelva, el titular de Fomento anunció que se ha optado por la mayor. El Ejecutivo plantea un nuevo proyecto, presupuestado con entre 1.100 y 1.200 millones de euros, para mejorar la infraestructura ferroviaria de la provincia, conectarla con Sevilla en apenas 40 minutos y en escasas tres horas con Madrid. El anuncio fue acogido con satisfacción tanto por el Ayuntamiento de la capital como por la Diputación Provincial, así como por las organizaciones empresariales. Todos se felicitaron por ello y se atribuyeron cierta responsabilidad en la decisión del Gobierno de retomar la Alta Velocidad. Cierto es que el impulso dado por todos estos ámbitos en los últimos meses se antoja clave para alcanzar este logro, pues a la vista está que las reuniones mantenidas en Madrid han servido para torcer el pulso de Madrid. Esto en el lado positivo. En el menos bueno quedan las dudas que arrojó el ministro sobre los plazos gracias a los cuales Huelva podrá disfrutar de esta mejora en sus transportes. Íñigo de la Serna se cuidó muy mucho de avanzar cualquier fecha de entrada en funcionamiento del AVE y se limitó a decir que tras la salida a exposición pública del estudio informativo de la nueva línea, en el próximo mes de junio, se abre un plazo sin fechas concretas de resolución. El Gobierno anuncia que retoma una demanda que es clamor en la provincia, una reivindicación básica para la mejora de su desarrollo económico y social, para su crecimiento turístico y para su potenciación industrial. No obstante, hemos de permanecer atentos a los plazos. Somos conscientes de que el desarrollo de infraestructuras de este calado no se realiza ni mucho menos de un día para otro, pero eso no debe significar que volvamos a entrar en otro bucle temporal que nos lleve a perder otra vez más de una década para mejorar unas conexiones que son más que deficitarias tanto con Sevilla como con la capital de España. De hecho, con el anuncio realizado ayer por De la Serna el Gobierno viene a reconocer esta realidad. Por todo ello, hemos de estar vigilantes y exigir a todos los actores implicados en el desarrollo de este proyecto -administraciones, empresarios, sindicatos, asociaciones, etc.- altura de miras e impulso para lograr que Huelva al fin deje de estar en un rincón incomunicado de España.