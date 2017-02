L style="text-transform:uppercase">o podía haber escrito en francés, Déjà vu, lo habitual cuando uno se refiere a algo que ya sabía, ha visto antes o se ha experimentado en más de una ocasión. Algo así como que la historia se repite. Expresión tan reiterativa me ha recordado ese estentóreo Plan Estratégico, denominado Huelva Estrategia 2025, presentado como un documento "que marca las líneas y proyectos necesarios para lograr una ciudad dinámica y plural, moderna, solidaria, accesible, respetuosa con el medio ambiente y con mayor cohesión y justicia social". Este Plan estaba previsto debatirse en el último Pleno Municipal del pasado 25 de enero. Fue aplazado porque los miembros de la Corporación necesitaban contar con más tiempo para analizar el documento.

A eso vamos porque el borrador de este Plan que prevé seis programas de actuaciones en distintos ámbitos como es el de fomentar la interconexión de Huelva con otras ciudades, a través de una mejora de las infraestructuras férreas, lo es también el incremento de las comunicaciones por carretera, constituye entre tantos uno de esos capítulos por los que hemos venido batallando en esta columna desde que empezó a publicarse en Huelva Información ahora hace trece años. Son reivindicaciones que datan de mucho tiempo atrás, décadas incluso. Ahí están las hemerotecas en las que es fácil inspirarse o documentarse para ilustrar cualquier compendio de reclamaciones, necesidades perentorias y urgentes que la ciudad y la provincia vienen demandando desde tiempos inmemoriales. Cualquiera de esas columnas dedicadas a estos temas podría reproducirla sin que perdiera actualidad.

Que ese tipo de infraestructuras son claves para el desarrollo de Huelva, para la llegada de mercancías y personas a estas tierras o el establecimiento de conexiones con la vecina Portugal o con Cádiz -las dos únicas provincias incomunicadas por carretera-, que no figura en estas demandas, tal vez por ser iniciativa popular, y otros capítulos en materia de comunicación, tan reiterados hasta la saciedad, es algo que aquí sabemos muy bien desde antiguo, especialmente los que llevamos muchos años en la información y en esa denodada reivindicación de superar asignaturas pendientes, el cumplimiento de infinidad de promesas electorales, la continua reclamación para poner en valor -expresión tan habitual en la hueca e incontenible verborrea de muchos políticos- programas y acciones de apremiante necesidad.

Entre tantos, que no caben en esta columna, el tema de la sanidad, cuando el Complejo Hospitalario se incluye entre otros "motores económicos", con hospitales sin terminar o sin construir en la provincia y the last but not least, siguiendo en el aspecto sanitario, la demora en la construcción del centro de salud de Isla Chica, prometido como un proyecto inminente y, por si fuera poco, un titular en nuestro periódico del lunes: "Cirugía Vascular reducirá sus especialistas a pesar de las demoras en sus listas".