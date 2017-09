No soy yo, sos vos

Ale, ya está este mirándose al ombligo y con la intención de hablarnos de lo complicado que es su trabajo. Ea, pues no siga leyendo porque esa es mi intención en las próximas líneas. Supongo que tiene algo de catarsis, de superación de la mala leche que me ha subido esta semana con un par de asuntos que me tienen amargado vivo, pero qué quieren algunos les da por ser políticos y otros, más inofensivos, nos ponemos a escribir y tan felices oiga.

Hace poco más de una semana, en la página que dedicamos a glosar lo mejor y lo peor de la semana y ofrecemos claves para la que entra, un comentario acerca del trabajo de comunicación del Ayuntamiento, seguro que obligaría a más de uno a entornar los ojos. Bueno pues no tardaron ni horas en seguir el nefasto ejemplo. Alguna lumbrera pelota e incompetente, llegó a la conclusión que con la que está cayendo en España después de los atentados de Barcelona, con la vergonzante colocación de bolardos floreados en las calles de Huelva que intentaron que fuera ornamental a no ser porque mis compañeros se coscaron del asunto y llamaron (como es su obligación) al Ayuntamiento para confirmarlo, con la situación de refuerzo de la alerta antiterrorista en pleno apogeo, una reunión entre el delegado del Gobierno en Andalucía, la subdelegada del Gobierno en Huelva y los altos mandos policiales, no consideraron que era oportuno que los medios de comunicación estuviéramos presentes. No es un asunto de vanidad, ni de ondear la bandera de la libertad de expresión en plan Ana Pastor (la del Objetivo desatado), sino de que es a ustedes, a todos los habitantes de esta provincia, a quienes se les sustrae el derecho a estar informados y a fiscalizar hasta la última coma la labor de quienes nos gobiernan. Una nota, una foto en la que salen todos guapísimos (es lo único que buscan) y a correr. Días después una reunión entre los alcaldes de varias capitales andaluzas, tampoco debió parecerles de interés a pesar de que sobre la mesa estaba la fiscalidad, es decir, los impuestos que ustedes y yo pagamos. Pues tampoco, foto de ediles risueños, notita sobre lo que ellos quieren decir y otra vez a correr.

Es bochornoso que a estas alturas y con la que ha caído, estemos así. Miren así no se hacen las cosas. No cabe ninguna justificación a esas actitudes. No pasan de los periodistas, pasan de ustedes y eso me da verdadera rabia. Alguno todavía se sorprenderá de la mala imagen que tienen en la sociedad. Mejor que no me pregunten a mí, ni en esta redacción.