Piensan los independentistas catalanes que su procès ha fracasado porque el Gobierno central no se sentó a hablar sobre condiciones con el Govern catalán. Argumentan que si lo hubiesen hecho, se hubiesen librado del desarrollo del artículo 155 y todo hubiese finalizado "felizmente". Será por eso que ahora el PDeCAT y Esquerra ya andan pidiendo sentarse a negociar después del 21 D. Pero no son los únicos. Montoro instó al PSOE a sentarse a negociar los presupuestos. Carlos Herrera, después de su fracaso televisivo y atento a los "populares", quiere sentarse a tratar con la Cope las condiciones de su vuelta… Y es que utilizar, como técnica de resolución de conflictos, el sentarse a negociar se está extendiendo internacionalmente. El mismo Trump reclama a Corea el sentarse a negociar y por fin en Alemania, Schulz ha aceptado hacerlo con Merkel.

Es más que posible que esa paralización en la negociación entre el Reino Unido y la UE acerca del Brexit se haya producido porque alguna de las partes permaneció de pie. A estas alturas, hay que pensar que la división de las tierras en América se consiguió porque los conquistadores y los indios permanecieron sentados, o que en la firma de paz con ETA no faltaron las sillas y que Franco se sentó junto a Hitler para llegar a los acuerdos que alcanzaron.

Buscando razones a esa supravaloración al sentarse, podría recordarse que desde que los niños llegan a la Guardería, realizan las actividades sobre el suelo; que cuando pasan a la etapa de Infantil, en la Asamblea o actividad protagonista, sentados en el suelo, hablan con su maestra y se van expresando y aprendiendo. Además, a partir de ahí y durante toda la escolaridad, la palabra más utilizada por el profesorado en las aulas son: "Sentaos" y "callaos". Así de estimulante es el hecho de aprender. Cuántas veces la clase no se iniciará hasta que todos estén sentados. Y es que tener al otro sentado proporciona una sensación de poder, de dominio, de sumisión.

¿Se habrá perdido el tiempo usando a mediadores para resolver conflictos? ¿Habrá sido un error utilizar el arbitraje como estrategia para conseguir acuerdos? ¿Seguirá Gibraltar siendo británica porque España no ha conseguido sentar a los dirigentes del Reino Unido? ¿Será que no se consigue el Pacto por la Educación en España porque los miembros de la comisión, que trabaja en el mismo, no llegan a sentarse? Pero ¿cómo no se dan cuenta? En los presupuestos para el 2018, por favor, una partida para sillas.