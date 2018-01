El sabor de la ciudad

Cuando me he referido a estos temas nunca he pretendido cuestionar la entidad y peculiaridades de los edificios, materia a considerar por los arquitectos pero no aminora mi desazón y pesadumbre viendo como se abandonan, arruinan y deterioran tantas edificaciones en una ciudad que, sin apenas monumentos, pueda conservar construcciones que representan las señas de identidad, los vestigios característicos de una urbe que ha ido extraviando inexorablemente los signos más representativos de su entrañable y arraigado patrimonio histórico y tradicional. Por ello me dejó un tanto conmovido la entrevista publicada en nuestro periódico el 3 de diciembre de Ana Vives a la decana del Colegio de Arquitectos de Huelva, Noemí Sanchís. Un orgullo para todos los onubenses que sea presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectura. Pasado el tiempo no he olvidado mi empeño en destacar entre el interesante contenido de la conversación, cuya vigencia es relevante, una opinión sobre la ciudad que merecemos los onubenses y que, según Sanchís: "Tendremos lo que nos merecemos cuando nos lo ganemos". Y añadía que para lograrlo: "Hay que hacer todo lo posible por construir el mejor espacio, incorporando la sabiduría de los mayores. Si conjugamos la sabiduría popular con la educación actual y moderna, la conseguiremos". Y había en tan bien articulada entrevista una idea para mí esencial, una especie de piedra angular, válida para tantas cuestiones pendientes en Huelva: "El sabor de las ciudades es esencial y los edificios no se pueden tener despoblados, hay que saber dotarlos de uso, de nada sirve un edificio de cartón piedra. ¿Tiene sentido rehabilitar y hacer un centro de interpretación, como tenemos cientos por toda Andalucía, para que nadie vaya? No, no tiene sentido porque vacío se deteriorará igual".

Días atrás los colegios profesionales, arquitectos, aparejadores, ingenieros y técnicos demandaban a la Alcaldía de Huelva mejoras en las áreas municipales de Medio Ambiente y Urbanismo, para dar una "pronta y eficaz" respuesta a las peticiones para la optimización de medios y la reasignación de las funciones y mejoras que agilicen y hagan más "eficiente" la gestión. Recientes nuestras fiestas patronales sentimos también la necesidad de conservar, potenciar y enaltecer las costumbres, lugares, monumentos naturales y arquitectónicos, signos evidentes de personalidad ciudadana. Entre tantas una prueba inmediata de las mejoras que en calidad urbana, paisajística y arquitectónica necesita Huelva: el proyecto para rehabilitar El Conquero y viabilizar la propuesta más idónea dentro del marco de la Edusi. Una iniciativa que el gobierno municipal impulsa con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos. Un plan que afecta a uno de los más fascinantes parajes de Huelva, degradado y descuidado, requiere de una muy especial sensibilidad.