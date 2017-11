La moderna modernidad siempre anda empeñada en traernos novedades. Y una de ellas es que han cambiado, y mucho, las profesiones de riesgo. La verdad sea dicha, las profesiones en las que te juegas el pellejo siguen siendo las mismas aunque la lista se ha puesto al día, se ha engordado. Siguen existiendo trabajos y situaciones en los que te tienes que encomendar todos los días a la Divina Providencia unas cuantas veces. Subirte a un andamio a decenas de metros, pilotar un avión, ser policía, guardia civil, militar en misiones en el extranjero, entre otras, siguen siendo labores de andarse con mucho cuidado. Pero he aquí que la modernidad nos trae unas cuantas nuevas. Hoy es profesión de riesgo ser maestro o profesor, se han cuadruplicado las agresiones mientras que los legisladores se dedican a mirar alegremente al tendido. Ser médico es ya como irte a la franja de Gaza a poner paz o a Irak a vértelas con el Estado Islámico. Hasta hace poco alguien contaba el número de mis compañeros agredidos día sí y día también. Ya ni eso, o al menos no se publican; forma ya parte del paisaje, de lo cotidiano. Las agresiones a profesores y médicos salen bastante baratas, casi como irse a la feria y tirarle, como antiguamente se hacía, con pelotas de trapos a aquellos muñecos que salían en el fondo del puesto del ferial.

El tema, aunque lo trate con un poco de cinismo literario, es de suma gravedad porque ya ha habido muertos. Sí, profesores y médicos muertos, entre la repugnante indiferencia de legisladores que no quieren endurecer las penas para que no les llamen fachas, pobres indigentes mentales. Son como los pasajeros del Titanic con la diferencia de que aquellos trataron de ponerse a salvo y estos incapaces se dedican a aplaudir. El barco se hunde y ellos aplauden. Insuperable. Pero a la lista de profesiones de riesgo se añaden todos los días algunas nuevas. Una de ellas es ser fiscal general de algo. Dos fallecidos, casi de la misma edad, en menos de diez días. Dios los guarde. Pero hay una última situación de riesgo que nos afecta mucho en Huelva, la denunciaron en la masiva y valiente manifestación del domingo pasado los convocantes por Huelva, por una sanidad digna. Guardaron un minuto de silencio por los fallecidos en las listas de espera. Naturalmente que nadie sabe cómo ni cuántos, pero de esto todos tenemos íntima convicción, desde hace años, por haberlo vivido en nuestro entorno familiar. Ojalá que este artículo sea un grano de arena en la denuncia para que esto no sea así, que estar en lista de espera en Huelva nunca sea una situación de riesgo.