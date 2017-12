Soy republicano

No es la primera vez que me pronuncio públicamente sobre esta materia. Mis convicciones, heredadas de mi entorno y otras consolidadas a través del tránsito experimental y el proceso de aculturación, así como por la curiosidad vital de racionalizar todo cuanto me rodea, me llevaron hace tiempo a concluir que el modelo de gobierno en que me gustaría vivir es el de una república parlamentaria. Y lo digo así, sin miedos ni aspavientos, aunque sé que esta palabra genera aún el desconcierto en muchas personas.

Hasta no hace mucho, en mi pueblo había un monolito cuadrangular hecho de pizarra, frente a la portada principal de la iglesia, en donde, con un buril, habían cincelado los nombres y apellidos de las personas que habían muerto en Almonte, en la guerra civil española, con un frontis que decía: "Caídos por Dios y por la Patria".

De pequeño, ese homenaje a los muertos me pareció loable por recordar a todas aquellas personas que murieron en una guerra fratricida que se alargó durante tres años. Con el paso de los años, me fui enterando de que aquella lista estaba incompleta, que muchas otras personas habían muerto y que sus nombres no estaban allí enunciados y que, además, no se sabía siquiera dónde estaban enterradas. Eran y son muertos sin nombre, sin reconocimiento oficial ni oficioso, en definitiva…, habían desaparecido. Sólo existían en la memoria de sus familiares que, además de penar su ausencia, hubieron de vivir con el estigma de haber tenido a un republicano con su propio apellido…, de ser cercano a una persona que luchó por la legalidad vigente emanada de la voluntad del pueblo español y en contra de un golpe de Estado dado por un grupo de generales, capitaneados a la postre por un dictador que con mano férrea mantuvo el orden a base de decretos.

La monarquía de este país, hay que decirlo, y nada hay que temer por ello, fue inoculada por el dictador que nos mantuvo sin libertades por más de cuarenta años, ese que murió tranquilamente en su cama sin ser juzgado por las atrocidades que llevó a cabo, entre ellas, la de haber barrido por la fuerza de las armas a un Gobierno legítimo de forma cruenta y sanguinaria, así como a todos los que defendieron a la República, o sea, el orden constitucional que los españoles nos habíamos dado.

La Constitución vigente nos consagra como una monarquía parlamentaria, y yo la acato como buen demócrata, pero, no me pregunten sobre ello, no, yo sigo siendo republicano.