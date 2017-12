El poder de lo falso

Fue una sorpresa grata leer ayer en este diario una página destinada a dar consejos para identificar noticias falsas; pero la presencia de éstas puede extenderse a redes sociales, ambientes laborales y políticos e, incluso, personales, siendo las diferencias que se producen según los contextos más de carácter instrumental que de fondo, pues sólo dependen de los procedimientos empleados para la difusión.

Lo falso siempre ha existido y es inútil pensar en su total eliminación. Además, convivimos con muchas cosas que no son verdad. No obstante, hay que distinguirlo según su origen e intencionalidad. Así, puede surgir, entre otras razones, por un simple error de interpretación o por una cortesía que intenta no herir sensibilidades -como cuando se afirma de un bebé, al mostrarlo los padres, que es muy gracioso para no decir que es más bien feíllo-. Asimismo, porque se pretenda sesgar opiniones, de forma que con la mentira se obtenga un beneficio indebido -como votos en unas elecciones-. Pero, también, puede brotar del odio, la envidia o de toda esa clase de emociones corrosivas, cargadas de perversa intencionalidad de hacer daño, cuanto más mejor, a alguien, algo, un colectivo o una institución. Dicha determinación lleva a ciertos sujetos y entidades a generar toda clase de falsedades hasta llegar a auténticos linchamientos morales. Y el problema en los tiempos actuales es que se dispone de herramientas que facilitan trasladar la maldad de tales informaciones, rumores o insultos más rápidamente y a un mayor número de personas, con el añadido del recurso del martilleo continuado de las falacias, siendo muy difícil, por no decir imposible en más de un caso, una restitución a tiempo -si es que se consigue-, en el sentido de que quien sea o lo que sea, no sufra consecuencias negativas, a corto, medio y largo plazo. Desdichadamente, con frecuencia la reinstauración de la verdad se hace muy ardua, si bien normalmente suele dejar vergonzosos resquicios de duda. Otras veces, es inalcanzable. Esta realidad condujo comprensiblemente a que en el presente año el Diccionario Oxford registrara el término posverdad, cuyo significado resalta la preponderancia de las emociones y de las creencias personales en la formación de opiniones, a la par que se desechan los hechos objetivos. Por desgracia, esto se aplica a lo micro y a lo macro. Lo padecen personajes públicos y organizaciones pero, igualmente, personas concretas, como le ocurre a las que son víctimas de acoso.