En lo pequeño

Jesús nació en una familia sencilla. No poseía grandes riquezas ni fama, pero había algo que le hacía grande: la humildad de quien con un corazón sencillo se pone en manos de Dios para aceptar su voluntad.

Y desde esa pequeñez, María iba a hacer algo trascendental: dar a luz al Salvador del mundo, arrullarlo entre sus brazos… ¡Con qué razón da gracias Jesús al Padre por haber revelado el misterio de su gracia a los pequeños, a los pobres, a los sencillos! (cf. Mt 11, 25). La Navidad nos anuncia que la gracia de Dios se hace carne en ese Pequeño, que Dios se ha hecho hombre y que ha nacido de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. La humildad de María y la sencillez de José les convertía en una familia grande a los ojos de Dios, que eligió lo bajo de este mundo, lo que nadie aprecia: la pobreza de una cueva porque no había sitio para ellos en una posada.

Por eso, me gustaría que todos miráramos el Nacimiento en cualquiera de los belenes que se han levantado en las calles o en nuestras propias casas; que lo observáramos por un momento para dejarnos conmover por la inmensa ternura que cabe en un metro cuadrado y que ello nos llevara a pensar si nosotros hemos descubierto el tesoro que se esconde en lo sencillo, en lo que no necesita más adorno porque es grande en sí mismo. El dinero, una buena casa o un último modelo de coche producen una satisfacción que se disipa rápidamente si no hemos buscado antes la riqueza de nuestro corazón que reside en la grandeza de lo pequeño. El pesebre, el Niño, la mirada de María o la complacencia de José son fiel reflejo de un humilde portal que, mirado desde la fe, se convierte en una gran mansión.

Las luces, las compras, la fiesta exterior, la diversión sin saber por qué… están presentes en esta fiesta, pero veo que todo ello no logra ahogar la ternura del Amor de Dios, que se personifica en Cristo. El Niño viene y tenemos que estar convencidos de que viene por cada uno de nosotros: por tí, que quizá estés enfermo o solo; por tí, que puedes estar ahora mismo deprimido; por tí, que estás de vuelta de todo y de todos; por tí, que estás padeciendo por tu falta de fe, de esperanza; por tí, que a lo peor no te soportas e incluso te da asco de tu vida. A tí, sea cual sea tu circunstancia, Él te busca.

Pero la búsqueda debe ser mutua. Nosotros también debemos procurar la simplicidad para encontrarnos con Él. Como dice el Papa Francisco, "la desaparición de la humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, sólo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar" (Laudato Si`, 223).

Recientemente, he finalizado la visita pastoral a los arciprestazgos de Minas y el Andévalo. Uno de los encuentros más especiales es el que he tenido con enfermos y mayores. Alguna vez escuché que al envejecer nos hacemos pequeños otra vez, de nuevo vulnerables. La soledad unida a la fragilidad y la ternura que ello despierta también merecen atención estos días. Esto me lleva a pensar en lo importante que es hacer familia con ellos, hacerlos sentir valiosos, porque en ellos reside la sabiduría; ellos que acumulan decenas de años son quienes velan por los recuerdos de sus descendientes, esos recuerdos que conforman nuestro ADN. A nuestros abuelos, que redescubren la sencillez después de una vida sacrificada, debemos también la gratitud de ser lo que somos. A ellos hay que abrazar y poner en pausa el tiempo. Qué bello es el reto de enlazar generaciones -niños, jóvenes, mayores- y fundirlas en un sentido abrazo. Qué bello y qué reto para la Iglesia.

Los cristianos también encontramos la Navidad en la sencilla blancura del Pan de la Eucaristía y en el rostro de los pobres, que es un camino a la humildad, a la sencillez. En lo pequeño, en lo sencillo, en cada gesto de bondad hacia los demás, podremos encontrar la alegría que no nos puede faltar, porque Dios estará ocupando su lugar. Como decía San León Magno, en un día como hoy, "no puede haber lugar para la tristeza, cuando acaba de nacer la vida".

Así lo deseo yo para todos cuantos leáis estas sencillas palabras que quieren hoy también gritar que la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. ¡Feliz Navidad!