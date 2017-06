Las otras medicinas

Hace tiempo un grupo de amigos manteníamos con José Luis M. una relación asidua que se fue desvaneciendo con el tiempo. Era una persona singular, decidido partidario de la medicina alternativa, que aplicaba eficazmente la acupuntura y la terapia energética para dolencias menores y nos deslumbraba con su habilidad como hipnotizador. Cuando uno de los amigos fue diagnosticado con un tipo grave de cáncer, aseguró que podía ayudarle a sanar, pero pese al tratamiento que le prescribió para complementar al hospitalario, el enfermo murió en pocas semanas. Su error al sobrestimar sus capacidades curativas arruinó nuestra fe en él.

Ana, partidaria apasionada de la naturaleza y -corolario obligado- de la medicina natural, afirma que, cuando su hija de ocho años tiene catarro, el mejor remedio es una infusión de tomillo con miel y limón. Sostiene que estos productos, aliados con las propias defensas, son preferibles a las medicinas convencionales, cuyo uso y abuso produce efectos secundarios, a la larga perjudiciales.

Las medicinas alternativas, herencia de antiguas tradiciones, nos remiten a veces a civilizaciones milenarias, como la china en el caso de la acupuntura, o la india con el ayurveda. Otras más modernas, como la homeopatía, poseen cierto prestigio, aunque la comunidad científica atribuye sus supuestos beneficios al efecto placebo. Aunque son indudables los avances de la medicina convencional, muchos piensan -pensamos- que sería bueno complementarlos con otros métodos de curación que han demostrado su utilidad a través de los siglos. Así lo cree también la Organización Mundial de la Salud, que en su estrategia para el horizonte 2023 recomienda "integrar en la cobertura sanitaria universal los servicios de MTC (Medicina Tradicional y Complementaria)", al tiempo que advierte de la necesidad de subsanar la escasez de investigación sobre la seguridad y eficacia de este tipo de medicinas.

La atención sanitaria de nuestro país se encuentra, a pesar de los recortes, entre las mejores del mundo. Y las manifestaciones que hemos vivido recientemente evidencian la preocupación de la población por los temas de salud. No estaría de más que incluyeran entre sus reivindicaciones la de que no se prive a los ciudadanos de todos los medios posibles, también la MTC, para mejorarla. Aunque no sean aquellos que proporcionan al muy poderoso lobby industrial enormes beneficios.