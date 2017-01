Súmamente sorprendido porque los de la mano negra han vuelto de nuevo a resurgir y se han conjurado para que Huelva no pueda sentarse a la mesa donde se dilucide su futuro.

La sociedad secreta nacida en 1880 bajo el reinado de Alfonso XII, de carácter anarcosindicalista, parece que ha renovado su estructura y ahora no se dedica a incendiar cosechas, edificios e iglesias, ni a perseguir y juzgar a malvados burgueses, sino que, dado el correr del tiempo y de los intereses socioeconómicos, ha decidido modernizarse y confabularse para que los onubenses no aparezcan ni en el mapa del tiempo, lo que indica el alto grado de presión de este lobby.

Los nominados como dirigentes de esa organización, sépanlo, tienen menos poder que el Maino, cuya máxima aspiración era latonearse día tras día como il gran trovatore de la jarampa porteña.

Los poblemas referidos por García del Hoyo, al que respeto y aprecio, son poblemas (jerga popular), que no han tenido solución desde Primo de Rivera... Suárez, Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy por lo nacional y Escuredo, Chaves, Pepote, Griñán y Susana por lo comunitario, ya que los poderdantes en las Cortes y después en la Junta no han sentido la llamada de aquellos locos comandados por Cristóbal Colón; no han sabido desplegar una estrategia para que, por ejemplo, el AVE felipista, como estaba previsto, finalizara en Huelva-Faro y no en Sevilla, o para que la Expo cartujana del 92 se hubiera celebrado en los Lugares Colombinos, como se hizo con la del 29 en el Parque de María Luisa, o para que los enclaves mineros de la faja pirítica onubense, al igual que los Planes del Carbón 2013-2018, recibieran los mismos estímulos para seguir sobreviviendo en una situación de emergencia, o para que el acuerdo turístico-cultural entre alcaldes de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada se hubiera extendido hasta Huelva, o para que las transferencias a la comunidad andaluza en materia de empleo no hubieran producido el escándalo de los ERE, cursos de formación, agencias paralelas, o para que la sanidad, el paro y la educación no nos avergonzaran después de los 80.000 mil millones de euros recibidos por la Unión Europea durante más de treinta años.

Con toda conciencia, sin acritud ni partidismo, estimo que no es en Huelva donde hay que buscar la mano negra, sino en otros centros de poder distantes al Puente de la Nicoba.