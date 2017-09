La lección de Brecht

A estas alturas de la semana queda poco inteligente que añadir ante el desafío lanzado por el Gobierno catalán a los españoles. Lo visto y vivido en el Parlament durante las sesiones del miércoles y el jueves supone, sin duda, el mayor desafío a la democracia española desde la reinstauración de la democracia. Más incluso que aquel chusco y bigotudo intento de golpe de Estado del año 81. Es peor porque se basa en la utilización de las herramientas que da la libertad para acabar con ella misma. Es más grave porque supone la imposición de los postulados de una oligarquía de políticos mediocres sobre los deseos y la convivencia de una mayoría silenciada. Es más preocupante porque demuestra que hay quien en este país no cree en la vigencia de la máxima de una persona un voto y prefiere imponer un régimen de manera totalitaria, antidemocrática y abusiva. Derrotar a las urnas por la vía de la fuerza es algo deleznable y eso es lo que se pretende desde la Generalitat.

Además de todo esto, que quienes caminan hacia la imposición del apartheid nacionalista lo hagan con semejante frivolidad y desconocimiento es para echarse a temblar. Hay cosas que dan ganas de llorar. Ver a consejeros catalanes fotografiándose sonrientes con el móvil como adolescentes enamoradizos mientras firmaban leyes ilegales es desolador. Escuchar a alcaldes que ignoran las consecuencias de sus actos escudados detrás de un simple "eso no va a ocurrir" cuando se les dice que podrían quedarse fuera de la UE movería a la ternura si no fuera tan desconcertante. Asistir al robo de una consigna contra el terror como el "No tinc por" que entonó el mundo entero tras los atentados de Barcelona, por parte del partido de la corrupción y el 3% es nauseabundo, vomitivo e indignante. Es para escupirles a la cara un claro "no tenéis vergüenza ni respeto a los muertos". Hasta ese punto ha llegado la bajeza moral de algunos.

El nacionalismo exacerbado es, en su propia esencia, reduccionista y empobrecedor. Un virus de odio que se inocula en los más pequeños por irresponsables y traidores a su propia causa. Es la huida hacia delante de quienes se han demostrado incapaces de gobernar y tapan su incapacidad tras una lucha de banderas. Ante ese desprecio no queda más que la respuesta contundente de la democracia, el uso de la ley, el cierre de filas y la reafirmación en los principios que nos unen. La unidad sin fisuras y sin estrategias electorales. A un lado están los que defienden la democracia y su diversidad y al otro los que abogan por el totalitarismo. No hay medias tintas. Cuarenta años de libertad demuestran que las urnas y el debate son la fórmula mágica para confrontar posiciones y plantear alternativas. Las mismas urnas que mostraron que no hay mayorías secesionistas en Cataluña, las que sustentan al Gobierno actual y que avalarán al que venga en el futuro. Urnas de metacrilato y derecho frente a papeletas impresas en casa y depositadas en cajas de cartón. Ésa es la diferencia. La que distingue entre quienes, como dijo Coscubiella, están dispuestos a partirse la cara para que se vote sobre la independencia de Cataluña desde postulados democráticos y quienes abominan de los mismos para imponer sus criterios. La historia nos enseña que ante grandes desafíos mayor fortaleza y convicción. Para que no tengamos que recordar el poema de Bertolt Brecht y nunca vengan a por nosotros.