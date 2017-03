El lado familiar de la protesta de los estibadores

No quisieron que político, ni entidad social alguna les acompañara en un acto que tuvo mucho de ellos mismos. Fue, sin duda, la mejor manera de recordar que detrás de cualquier reivindicación laboral, hay familias detrás; mujeres y niños que ven las cosas, como no podría ser de otra manera, de una forma muy especial, en la cocina, en el dormitorio, alejados de las tertulias en los medios de comunicación. Deben ser escuchados y ayer, en las Cocheras del Puerto, lo dejaron muy claro. Hay mucho en juego y no sólo es dinero.