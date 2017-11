26-N: ¡Hay que ir!

La salud es un derecho, afirmábamos el último día. Sin embargo, para ello, es necesario tener un modelo sanitario realista, lógico, especialmente equitativo, con una gestión técnica no política y, verdaderamente orientada a los ciudadanos, donde la toma de decisiones salga del consenso y no la imposición, con presupuestos finalistas que no llamen a engaño a nadie por su mera virtualidad y, sobre todo, inespecificación, máxime cuando la capacidad de ejecución presupuestaria está bajo mínimos, tal cual es el caso de nuestra tierra.

Nos dicen los gestores políticos y sanitarios que va a haber 500 millones más presupuestados para 2018 y digo yo -que tengo alguna experiencia parlamentaria, aunque lejana ya en el tiempo-, que en los temas económicos importa casi más la calidad de los objetivos y su posibilidad de cumplimiento que las cantidades. Sin la premisa anterior no tenemos garantías de cumplimiento. No hay más que ver cómo estamos en el furgón de cola en casi todos los aspectos que se valoren, desde el gasto per cápita hasta el número de camas, plantillas, accesibilidad, listas de espera… De equidad ni hablo.

Nos ponen sobre la mesa pública y mediática circunloquios constantes con discursos de tintes localistas -tu hospital, tu ciudad, tu familia… - pero no avanzamos de manera suficiente. A defensa de Huelva y sus necesidades podemos medirnos, sinceramente, muchos con los gestores -que, por cierto, los de Huelva viven desde tiempo inmemorial en Sevilla- y nos hablan de Materno-Infantil como si no supiéramos algunos de qué se trata, o de UCI Pediátrica como logro cuando hace muchísimos años que se reivindica. El Juan Ramón cumplirá veinticinco el próximo 2018, ¿no pudo nacer ya con ella? Podríamos seguir hablando cómo nos quedamos sin cirugía torácica, no era época de recortes, ciertamente, justificando por los mismos la masacre laboral de los profesionales para ¿no enviar 8.000 eventuales al paro?, sin explicar ¿cómo se pueden tener tantos eventuales y cómo iba a funcionar el sistema sin ellos? Mera coartada encubridora de la mala gestión, teniendo máximas competencias.

Por ello y muchas cosas más, creo necesaria la presencia popular mañana en la manifestación. ¡Hay que ir!