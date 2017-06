La incomodidad de la verdad

Voy a comenzar este diserto diciendo lo siguiente: "La verdad -pragmática, fehaciente- no existe". Rabindranath Tagore decía que: "No admito que la verdad esté de parte de quien grita más, y me avergüenzo de una institución que necesita la fuerza para vivir".

En nuestro tiempo, la fuerza que declamara Tagore contiene cualidades que el poeta no pudo ni soñar. Aparte de la fuerza real, como tal -la física o la que emana del poder político, religioso, del control del armamento, de la industria, de los resortes económicos…-, ahora, decía, para poseerla, hay que controlar a los medios audiovisuales.

La cita que se le adjudica a San Pablo "sólo la verdad os hará libres", a día de hoy es una quimera, porque ¿cuál es la verdad? ¿Qué persona, organismo, institución… está en posesión de la misma? Cojamos un tema cualquiera, al azar, entre nuestro grupo habitual de contertulios y busquemos la verdad. Es imposible. Unos dirán que tal periódico, tal columnista, tal televisión, tal asociación ha dicho esto y lo otro. A renglón seguido, quienes les contesten usarán como argumentos los planteados por otras facciones que responden a otros intereses.

La idea, en sentido platónico, de lo que son las cosas, está matizada en nuestra época por infinidad de aristas, suponiendo cada cual una visión diferente del objeto que hemos de imaginar, cuando no conjeturan posiciones antagónicas de la esencia que perseguíamos.

Pero este fenómeno que enmaraña los detalles de cualquier noticia hasta el punto de no ver nada en el conjunto, es mucho más peligroso de lo que parece dado que se ha convertido en una herramienta política, en una táctica imprescindible para los que desean convertir a la ciudadanía en meros agentes de transporte de una opinión determinada. Y de ahí que haya que inferir que la verdad es incómoda y hay, a toda costa, que llenarla de mierda -con perdón-. ¿Por qué los gobiernos no asumen que lo del cambio climático es la mayor catástrofe anunciada en la Historia de la humanidad? ¿Por qué, en beneficio de la industria farmacéutica, no pueden salvar sus vidas cientos de miles de personas en los llamados países del tercer mundo? ¿Por qué se han de morir de hambre miles de personas diariamente y otras atesoran patrimonios escandalosos? ¿Por qué hay que plegarse constantemente a las decisiones de los consejos de administración de las multinacionales?

La verdad, si existe, debe ser incómoda, es cierto.