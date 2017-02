¿Que hizo qué?

Durante meses tras el café y el cigarrillo que forman mi desayuno diario -lo del desayuno inglés no va conmigo y creo que tiene unos niveles de colesterol incompatibles con la vida humana- me levantaba de la silla con la misma frase: "Voy a ver si se ha muerto Fidel". No vean cómo me quedé cuando mi mujer se me quedó mirando y me dijo; "Pues..." Desde entonces he cambiado el soniquete por un "A ver qué ha hecho Trump". Conste que a semejante engendro jamás le hubiera dado, no mi voto, sino ni tan siquiera la oportunidad de escucharle, pero como periodista, debemos cuidar a semejante botarate; para nosotros es una auténtica mina. Es la verdadera cantera de titulares cada vez más impagables. Imagino a mis compañeros en cualquier redacción de cualquier periódico, de cualquier ciudad de Estados Unidos llevándose las manos a la cabeza cada vez que saca los morritos más famosos después de los de Jagger. Por cierto, impagable la figura de "una corbata que le llega hasta el escroto" que pude leer hace algunas semanas.

No se trata sólo del veto cobarde a países musulmanes, o la guerra abierta con la potencia armamentística de México, o la rabieta contra Australia, un país en el que no se produce nada digno de mención salvo el cuelgue del rubio más peligroso del mundo. Y se de qué hablo. Es que el Jesús Gil neoyorquino ha aprobado normas como declarar legal que las empresas mineras arrojen sus vertidos a los ríos, ha desregulado el mercado bancario con lo que estamos con los mismos vicios que antes de la crisis que ellos mismos organizaron y ha convertido la Casa Blanca en una plataforma para vender la ropa de su hija, cuya fotografía figurará en los anales al lado de la definición de pija.

Llevo meses enganchado al programa Real Time de Bill Maher. Una sátira política cruda como no la imaginamos en la tele nuestra de cada día (¿Se imaginan que a Ronaldo o Messi les mandasen a freír puñetas antes de un clásico? Pues este tío lo hizo con Tom Brady, quarterback ganador de la Superbowl de este año). El último programa que pusieron comenzaba así: "Bienvenidos a una nueva edición de ¿Que hizo qué?" Me encantó. Lo único que espero es que uno de los países más asombrosos del mundo, que tantas cosas nos ha enseñado a todos -incluso las malas- pueda despertar de esta pesadilla lo antes posible. O por lo menos, que dure lo suficiente para que, a cierta distancia, eso sí, podamos reírnos un poco más.