El hijo predilecto

érase una vez una familia humilde, muy humilde y con muchos hijos, muchos. Con considerables necesidades que afrontaba con empeño y abnegación. Dicen que en todas las familias con muchos hijos suele ocurrir que la madre tiene un favorito y el padre otro, aunque ellos lo nieguen siempre. Dicen también que en un gran porcentaje de ellas, ese hijo privilegiado es o el primogénito o bien el que destaque en algo. Y, como suele ocurrir, el orgullo que unos padres pueden llegar a sentir por un hijo se traduce en predilección.

En esta familia coincide la figura del mayor con el famoso, de modo que nada ni nadie podrá evitar que sus padres lo traten con unos privilegios de los que los demás carecen. Resulta que si este hijo predilecto se acostumbra a la protección, ya no se pide sino que se considera con derecho a esperar y reclamar lo que precise, aun conociendo que es a costa del sacrificio de otros. Es fácil emprender una especie de chantaje emocional, justificado por ese abstracto sentimiento llamado onubensismo. Este hijo privilegiado, conocido con el sobrenombre de Decano y, a decir verdad, muy querido en toda la comunidad, lleva años y años recibiendo apoyos cada vez que se mete en un charco. Pero en los últimos años, son muchos los charcos que pisa, mientras cercena los bienes colectivos y, con ellos, hasta la convivencia. Porque en esta familia hay otros hijos que no han merecido ayudas cuando más lo han necesitado (CB Ciudad de Huelva, CB Conquero, Sporting Club...). Y porque hay en Huelva otros Bienes de Interés Cultural (el Cabezo de San Pedro, el Museo o el Archivo Histórico Provincial) que no despiertan interés alguno.

La última entrega al Decano ha sido de 7,55 millones de euros a cargo de los presupuestos municipales. Esto es el aperitivo, y solamente para empezar y evitar el embargo; después ya se verá qué se hace con los más de 4 millones que quedan de deuda. Esta, nuestra "casa", necesitada de mejoras y ayudas sociales, esperará de nuevo a satisfacerlas. Mientras, va creciendo ese mal llamado "onubensismo" para hacer callar las voces que confiesan no entender cómo un dinero público puede utilizarse para satisfacer entidades muy queridas, pero privadas o las que se preguntan hasta cuándo durará esta situación.

Si es alarmante sacar de los presupuestos esa cantidad, más grave aún parece que se le diga a los onubenses que no importa, que todos los proyectos se cumplirán. Entonces… ¿Acaso sobraban esos millones?