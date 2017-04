Hoy es Domingo de Ramos, uno de esos días felices de Primavera, donde las marchas, las procesiones, el sol y las flores me alegran el alma. Más allá del estilo pregonero, hoy es un día de estreno, de despertar. Recuerdo cómo, en la Huelva dura y gris de los años ochenta, en Semana Santa, de pronto, se llenaban las calles, esas de las que habitualmente salían despavoridos los viandantes al cerrar los comercios, y los barrios iban al centro y cualquier esquina tenía un encanto que el resto del año era difícil de encontrar. En esos pocos días, Huelva se miraba a sí misma, no como el mal menor donde tener que vivir, sino como un sitio donde merecía la pena estar.

Hoy, donde todo ha cambiado en tan poco tiempo, las hermandades estrenan sus dorados, sus bordados, sus candelerías, y se hace ostentación de riqueza y de patrimonio, en un lugar que nunca fue rico ni tuvo patrimonio. Una desmesura de quien se postra ante la divinidad con adornos de joyas y ricas telas. Bueno, desde los tiempos de Caín y Abel, los humanos se han arrodillado ante Dios ofreciendo lo mejor que tenían, buscando la gracia y el contento frente a la amenaza y el castigo de lo que no podían entender.

No seré yo quien se atreva a hacer juicios, cada uno transita como puede y creo que, en el fondo, todos buscamos orientarnos hacia Dios con las herramientas de las que disponemos. Lo que pasa es que siempre resulta más fácil quedarse en lo que se ve que en lo profundo, aunque, como dice el Evangelio, sea en lo profundo de tu cuarto, donde haya que ir en busca de Él. Cuando se produce ese hallazgo, lo siguiente es levantarse y ya no mirar para atrás, e ir al encuentro con el hermano, sobre todo con el que más nos necesita.

Óscar Romero, arzobispo salvadoreño que dio su vida por denunciar la violencia y la opresión de su pueblo, decía que el cristianismo "estaba por estrenar". Y yo hoy, que vuelvo, de la mano de mi hija mayor, a salir de nazareno con la Hermandad de la Cena, miraré los estrenos de todo eso que se ve, lo valoraré y disfrutaré como tantas otras personas, insisto, sin juicios, y le pediré a Dios que no me distraiga de eso que "está por estrenar"; el compromiso con quien más me necesite, eso que no se ve y que de verdad transforma, libera y hace justicia. Hoy habrá mucha devoción y esfuerzo por las calles, ojalá sirva para hacerse preguntas, coger el arado y echarse a andar, hace falta.