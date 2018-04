El ejemplo cultural de Almería (I)

Es oportuno recordar que las provincias andaluzas forman dos grupos desde el punto de vista demográfico: Granada, Cádiz, Málaga y Sevilla, que se encuentran entre casi un millón y los dos millones de habitantes; y Huelva, Jaén, Almería y Córdoba, que tienen entre medio millón y 800.000 habitantes. Como el peso monumental de Córdoba es grande, le permite asimilarse al primer grupo en cuanto a sus equipos culturales, quedando en el segundo las tres provincias más pequeñas. He pasado unos días de la Semana Santa en Almería, provincia que conozco bien por una etapa de trece años allí, previa a la onubense, que ya rebasa las tres décadas. Transitar por los recintos arqueológicos y culturales almerienses me ha permitido actualizar mi particular inventario de sus dotaciones y sus ofertas culturales al público residente y transeúnte.

El moderno Museo Arqueológico completa la exposición de sus fondos con la temporal Dioses, tumbas y gentes, que muestra en forma didáctica el pasado fenicio y romano de Baria (Villaricos). Tampoco ignora la cultura actual, con una exposición sobre uno de sus grandes poetas, Julio Alfredo Egea.

El Museo de Arte Doña Pakyta y el Museo de Arte de Almería constituyen una interesante fórmula de colaboración público / privada. En el primero figura una amplia muestra de la plástica almeriense entre 1880 y 1970, que continúa hasta nuestros días en el Espacio 2 del Museo de Arte. Este muestra también una antológica, entre el expresionismo y la abstracción, de Ginés Cervantes, y otra de Adela Abad, de quien José Guirao resalta su "propuesta de viaje sin vuelta atrás a los orígenes mismos de la pintura".

Añadamos el CAF, Centro Andaluz de Fotografía, al que su director ha imprimido un nuevo impulso, con tres exposiciones entre las que sobresale la excepcional de Nicholas Nixon; el CAF permite disfrutar durante todo el año de fotos como las que durante unas semanas ofrecen en Huelva Latitudes o el OCIb. Y el recientemente abierto al público Enclave arqueológico Puerta de Almería. En la comarca del mármol, el Museo Ibáñez es otra elocuente muestra de colaboración entre un gran pintor realista, una multinacional, el Ayuntamiento de Olula del Río y la Diputación Provincial.

Tras esta sucinta enumeración, dejo para un próximo artículo las reflexiones sugeridas por este encuentro con los escenarios del arte y de la historia que ofrece Almería.