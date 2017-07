Yo, culpable

Normalmente lo habitual es ponerse en el lugar de la víctima, pero, ya puestos a hacer un ejercicio de introspección y análisis, podríamos ponernos en el lugar del culpable. Ponerse en el lugar de la víctima es fácil: comprensión, herida, solidaridad e incluso rabia, cuando sentimos que se ha cometido una injusticia. El problema radica en que la vida no delimita la línea tan claramente entre buenos y malos, entre culpables e inocentes, entre los que se creen con derechos y los que los vieron cercenados. Todo cambia cuando, por avatares de la vida, somos nosotros los que aparecemos en la lista de los malos, y eso, que se nos antoja lejano, puede que no lo sea tanto.

Resulta chocante que iniciativas particulares encuentren eco en el Parlamento, por encima de propuestas de índole mucho más general, como las Iniciativas Legislativas Populares (sólo 2 de 94 han llegado a ser Ley).

En el endurecimiento de las penas a conductores que atropellen a ciclistas tenemos un ejemplo. El partido en el Gobierno ha hecho suya la campaña emprendida por una viuda cuyo marido ciclista fue atropellado mortalmente por un camionero en un despiste. Entiendo el dolor de quien ha perdido a su pareja, pero una causa particular no puede extrapolarse al conjunto como una proyección de un duelo, y no estamos hablando de una condena menor: hasta nueve años de cárcel.

Un leve descuido, un apurar un semáforo en ámbar, un volverte para ver a tu hijo, son cosas que pasan dentro de los coches todos los días.

Imagínense, por ejemplo, que van por la carretera vieja de Huelva a San Juan (y de esas hay muchas), mucho tráfico pesado y poco arcén, en caso de atropello pueden existir múltiples variables y no todas son exclusivas del conductor. Con la nueva norma en la mano se pretenderá simplificar la culpa (y la cárcel) en una sola parte: quien lleva el volante.

Seguramente el año pasado murieron más personas por el cáncer generado por las industrias contaminantes, más suicidios por desahucios, por sobredosis, por violencia machista… pero de esos nadie se acuerda en el Parlamento.

El endurecimiento de las penas no puede ser el sumidero al que llegan todas las propuestas de convivencia social. Educar desde la responsabilidad es la base, y aunque es más difícil, es mucho más democrático. Quien esté libre del despiste o la equivocación, que tire la primera piedra… yo me acuso culpable.