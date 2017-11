La cruda historia de un candado

Tiene recurrida su suspensión como presidente, pero el martes se encontró con su despacho cerrado con un candado del que nadie sabe en Las Rozas quién tiene la llave. Larrea estaba en San Petersburgo con la selección y nadie de cuantos se inclinaban a su paso hace seis meses le daba norte de quién había ordenado la medida. Tremenda sensación para un personaje omnímodo que tuvo el pecado de creerse que el fútbol era suyo.

Fue en esas instalaciones que son como las niñas de sus ojos donde se dio de bruces con la cruda realidad de su presente. Tras haber dormido unos días en la cárcel y después de ver cómo a su amado hijo le aplicaban el mismo reglamento, la sensación de ver cómo tu despacho ya es de cualquiera menos tuyo debe ser mentalmente catastrófica. Veintinueve años después de su asalto al poder en vísperas de la Eurocopa del 88, la tremebunda sorpresa de no saber quiénes son los tuyos.

Ángel María Villar Llona, ex futbolista internacional de Athletic Club y abogado por Deusto, nunca imaginaría que iban a pasarle tantas cosas en este malhadado año de 2017. Tras haber esquivado el acoso sufrido hace dos lustros gracias a los éxitos del equipo de casi todos, la dureza de la realidad ya le ha dado la cara de manera inmisericorde. Y habrá visto estupefacto la catarsis obrada en Las Rozas y contemplado cómo su gran amigo Juan Luis Larrea está al mando.

Un mando, por cierto, con la fecha de caducidad marcada por los que manejan la barca, pero que puede llegar con vida al Mundial de Rusia. El mero hecho de que no estará en la primera fila del Mundial, de hecho no estará ni en el gallinero, pone de los nervios a Villar, un hombre que llegó a creer que el fútbol sin él no podría vivir y que se puso al borde mismo del hundimiento cuando le hicieron comprender mediante un candado sin dueño que aquél no era ya su despacho.