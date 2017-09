¿Y la cristianofobia?

Después de contemplar con estupor como se desarrollaba una manifestación, tras un atentado terrorista, en la que los culpables podrían ser cualquiera excepto los asesinos, llego a concluir que, efectivamente, somos un país diferente y en este caso para lo malo.

Los intereses bastardos de un objetivo político-sedicioso se impusieron sobre el Estado de Derecho y, peor aún, sobre el respeto a las víctimas inocentes ajenas al odio de quienes no aceptan la igualdad y la libertad de nuestra cultura occidental y que encuentran justificaciones hipócritas de quienes instalados en una presunta libertad de expresión pretenden una superioridad moral e ¿intelectual?, cuando el fondo de su realidad es el odio a su propia cultura sin caer en la cuenta de que seguir por ese rumbo les llevará también, tarde o temprano, a convertirse en víctimas. La historia lo enseña, Roma en su decadencia fió su protección a los bárbaros y así terminaron. Pero dicho todo esto y quizás por el impacto emocional, se fija uno en detalles que parecen accesorios pero que, a mi juicio, no lo son.

Vivimos instalados en el relativismo, en imposiciones de "pensamiento único", en simular la mentira como posverdad, las discrepancias argumentadas se convierten en fobias por ese agente inquisitorial que es la corrección política, … el cinismo legitima la defensa frente a determinadas fobias mientras impulsa el ataque a lo que no nos conviene… Porque, ¿escucharon o vieron algún rechazo a la cristianofobia? Seguramente, no. Ni en el discurso oficial, ni en la cartelería. Los cristianos, parece que no son perseguidos y masacrados en África, Oriente… incluso en nuestro entorno las pintadas, amenazas y blasfemias, son de uso común. Significativo pues y con necesidad de respuesta sin complejos, sin violencia por supuesto, pero con activismo militante, con inteligencia, sin ocultar la creencia ni los signos que la identifican, profundizando en la formación pastoral y evangelizadora… El cristianismo es una religión de misericordia y perdón, pero en ningún caso de debilidad y cobardía. En consecuencia, de exigencia de respeto como a cualquier otra confesión.

Por tanto, no a las fobias incluida la cristiana con una oración por las víctimas.

P.D. No es malo, ni se pierde glamour o ¿categoría? por santiguarse, doña Letizia.