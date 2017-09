La corriente

Yde pronto, cuando menos te los esperas, te ves en un tumulto haciendo cosas que no pensabas llegaras a hacer nunca de forma individual. En estos tiempos de indefinición y de enaltecimiento de la masas, me cuesta mucho trabajo nadar hasta la orilla para contemplar con perspectiva cómo baja el río. Cuando dejas de ser persona y te conviertes en un "bulto", marcado desde el cielo, para corroborar la cantidad de miles de "bultos" que han acudido a determinada manifestación o concentración, empiezas a perder lo que nos hace personas: la individualidad. Y esto puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. No hace mucho, tuvimos una reunión de vecinos para el objetivo común de intentar arreglar el camino de acceso a todas las casas y fincas dispersas de las que es servidumbre de paso.

Resulta curioso que vecinos normales, sensatos y discretos de pronto aparecían exaltados y groseros buscando un ejército de palmeros que asintieran a la sarta de sandeces que brotaban de sus bocas, culpando sin ton ni son con actitud amenazadora. ¡Oiga, que esto es sólo por lo del camino, que no es una moción de censura al Gobierno! Al final, se votó la propuesta y una mayoría silenciosa y cabal sumó frente a los dos o tres de los exabruptos.

Ahora, que anda el río tan revuelto con el asunto catalán, aparecen otra vez las masas que, en un sentido o en otro y jaleadas por opinadores profesionales en los medios de comunicación, incitan al extremismo, al odio, al desprecio o directamente a la xenofobia. Todo queda entonces emborronado por los trazos gruesos y, como no te separes a tiempo, acabas sucumbiendo en la violencia.

Por el contrario, y frente a la simplificación y generalización tan burda, prefiero quedarme con los detalles y los matices. No sé, tengo compañeros catalanes con los que me entiendo bien, respeto sus ideas y las hablamos, supongo que el sentimiento es mutuo y que ellos no me tachan de andaluz vago e ignorante o algo así. Perseguimos objetivos comunes y buscamos consensos. No quiero pensar qué ocurriría si nos viéramos frente a frente en la calle, dentro de esas masas manifestándose, seguramente nada bueno.

Claro que lo mismo me pasa con la familia vasca o mi amigo el senegalés, bromeamos de la diferencia y nos queremos igual. Personas que reconocen a personas, todo lo demás es ruido. Me salgo para no ahogarme dentro de la corriente.