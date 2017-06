El conflicto del agua avisa lucha por falta de solución

El pasado martes se reunía en Madrid una representación de los regantes de Huelva con miembros del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para hablar sobre la situación de los trasvases prometidos para Huelva que no terminan de sustanciarse. El resultado de dicho encuentro fue desolador, pues no parece que avance ninguno a la velocidad exigida ni con la presteza requerida. Así que no ha de extrañar que una vez pase El Rocío, la presión crezca y las manifestación al grito de "Agua, ya" crezcan. Que el que avisa no es traidor.