El comentado cartel de la Semana Santa onubense

El miércoles se presentaba en Madrid, en el marco de Fitur, el cartel de la Semana Santa, una obra que ha levantado opiniones encontradas por su originalidad e innovación. El presidente del Consejo de Hermandades realizó una cerrada defensa de su carácter rompedor, pero en los ambientes cofrades y en las redes sociales no han sido pocas las críticas que ha recibido una obra que, sin lugar a dudas, no deja a nadie indiferente. Hay quien dice que es mejor que hablen de uno aunque sea mal. No lo tenemos nosotros tan claro.