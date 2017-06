Todos calvos

La manipulación informativa de los medios de comunicación, cada vez se parece más a la postverdad. No hay demasiada diferencia entre una mentira burda y una información manipulada; el objetivo es el mismo, con el agravante de que quienes aportan información manipulada lo hacen con la pátina de medios de comunicación serios, cuando no oficiales.

"Trump abandona el acuerdo sobre el cambio climático". Dicho así parece que el Sr. Trump puede hacer lo que le dé la gana, lo cual no es del todo cierto.

He leído que Trump lo que pretende no es salir del acuerdo, sino renegociarlo en unas condiciones distintas y más ventajosas para Estados Unidos. Eso me cuadra un poco más, qué quieren que les diga.

Parémonos a pensar un poco. Alguien que quiere renegociar un acuerdo es alguien que considera que está sujeto al mismo, porque, si pongo por caso, se lo tomara a la española o a la china, ¿para qué iba a desacreditarse si no tiene intención de cumplirlo?

¿Quién puede creer que pueden controlarse las emisiones de países emergentes?

Seguramente sólo los ilusos por dos razones: la primera porque determinados países en incipiente desarrollo no disponen de la estructura para hacerlo y en segundo lugar porque no aceptaran ralentizar su crecimiento, desde una posición vulnerable, cuando los países más desarrollados han alcanzado ese nivel a costa de dejar el planeta hecho un desastre.

No creo sinceramente que la política llegue a tanta honestidad.

Me da la sensación de que lo que Trump quiere decir es que o nos ponemos todos los límites o no quiere jugar con esta baraja y con estos compis.

El cambio climático es una evidencia; una losa negra y tristísima, pero la degradación del planeta sólo es un escenario entre varios, que hay que reconducir, como el ámbito productivo y la mentalidad colectiva, si no queremos que este mundo salte por los aires.

Veremos además qué papel juega la tecnología y si llega a tiempo para parar el desastre. En este sentido será imprescindible que los intereses económicos no se impongan sobre los ecológicos, porque entonces sí que estaremos perdidos.

Aun así y sintiéndome en las antípodas del pensamiento del Sr. Trump, prefiero a un tipo que me diga que quiere renegociar algo a lo que se siente ligado, que no a un personaje que se apunta a un bombardeo porque no se va a comprometer a nada y por tanto le da igual ocho que ochenta.

A Trump un juez federal, o lo que es lo mismo, de primera instancia, le para una decisión: ¡ah! y punto, ¿eh?

Aquí el PP, por comparar aunque no tenga nada que ver, domina y ocupa la judicatura; ya saben... "este es un tipo serio".

Encima, cuando se habla de políticas de medio ambiente, el horizonte es 2030-2050.

Lo dicho, todos calvos.