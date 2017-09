Vuelta al cole con deberes pendientes

Con perdón de los que han cogido septiembre como mes de asueto, la gran mayoría de los onubenses estamos ya de vuelta al tajo. En apenas una semanita los colegios seguirán el ejemplo de las guarderías y dejaremos de ver a los niños en las plazas por las mañanas. Se acabó lo bueno y toca regresar a la realidad y cumplir con los buenos propósitos. Del gimnasio al coleccionable, pasando por el temido régimen y el fin de la Cruzcampo fresquita. Qué dolor, madre.

En materia política Huelva comienza un curso que va a ser muy interesante y en el que los grupos municipales tienen no pocos deberes que realizar con vistas a las cada vez más cercanas citas electorales. A quien más se va a mirar es al equipo de Gabriel Cruz, que llega a septiembre con la asignatura pendiente de despejar el futuro económico del Recre y de la propia ciudad. Con la emoción de lograr que Juanma López se hiciera con la gestión deportiva del club, a muchos se les olvidó que tanto Hacienda como la Seguridad Social siguen teniendo embargada a la entidad blanquiazul. Eso significa que no se puede mover un euro en las oficinas. Unos ocho millones de euros son los que el Consistorio negocia aflojar para desbloquear la situación. Uno euros que deberán salir de las arcas de la ciudad en un movimiento que habrá que explicar muy bien. El Decano es un emblema de la ciudad, pero esta tiene otros problemas menos deportivos que también merecen solución. La edil de Hacienda, Mariuca Viladeamigo, se está empleando a fondo en la cuestión, tanto como en gestionar una casa que vive con presupuestos prorrogados -que de eso también nos hemos olvidado-. Al tiempo, la puesta en marcha de los proyectos financiados por Europa comienza a correr prisa. Podríamos hablar de más cosas, pero con estas me da a mí que tiene Cruz para entretenerse.

También deberá ocuparse mucho la oposición, que no estaría de más que comenzara a dar pruebas de vida tras un verano en el que ha ejercido más de cogobierno vacacional que de otra cosa. Especialmente seria se va a poner la cosa en el PP, que tiene que solucionar de una vez por todas su lío en la capital si es que quiere remontar el vuelo perdido. En los mentideros populares se prevé un mes muy ajetreado, con la dirección provincial empujada a tomar ya las decisiones que lleva demasiado tiempo dejando pasar. Analizado con frialdad el panorama, sólo el PP puede plantar cara al PSOE en las urnas y tal y como tiene el patio pensar en alternativa de gobierno suena algo más que utópico.

Entre los demás integrantes del pleno habrá que ver cómo funciona la cosa en Ciudadanos tras la salida de sus díscolos Gallardo y Figueroa y cómo estos se crean una personalidad propia que les permita pensar en el futuro. Entre los minoritarios, IU tiene claro su papel y habrá que ver si sigue apretándole la cuerda al alcalde; en Mesa de la Ría no parece que nada se mueva y en Participa Huelva no estaría de más saber si tiene constantes vitales.

Lo dicho, que el trimestre se presenta entretenido en el Ayuntamiento. Y ya otro día hablamos de otros temas que van a dar para mucho más. Que tampoco hay que abusar.