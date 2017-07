Por si queda algún despistadillo por ahí que no conozca el nuevo significado de la palabra viral, vaya por delante decirles que estas cinco letras nos pertenecían a los médicos, por aquello de los virus y su expansiva capacidad de reproducción. Hoy también designa una noticia que se dispara por las redes sociales a velocidad de vértigo y la leen miles de personas. Tal fue el caso, la semana pasada, del vídeo en el que varias mujeres andaluzas lloraban y gritaban de rabia en el Parlamento andaluz mientras eran expulsadas del malhadado recinto. Estas señoras habían asistido en directo a la tercera ocasión en el que la mayoría de izquierda y ultraizquierda impedía que la guillotina fiscal del Impuesto de Sucesiones dejara de cortar esfuerzos, trabajos, ahorro y patrimonio de miles de andaluces. Así pues la cuchilla sigue cayendo sobre los ciudadanos que heredan el patrimonio labrado con el trabajo y el esfuerzo de sus padres. Los gritos y lágrimas de aquellas mujeres fueron estremecedores e inolvidables: "¡Susana, mírame a la cara!"…., a ver si tengo cara de rica. "Me estáis robando todo lo que mi padre me dejó, quiero seguir viviendo en mi casa". Mujeres normales, trabajadoras, hijas de trabajadores que han ahorrado y se han sacado del lomo un piso, una plaza de garaje, un apartamento o lo que sea. Hoy están esquilmadas por cantidades que suman una buena porción de miles de euros en este acto de canibalismo fiscal que se llama el Impuesto de Sucesiones. Te compras un piso y pagas el IVA, cumples religiosamente todos los años con el IBI, te mueres y heredan tus hijos. Y sin haberlo vendido ni alquilado ni sacado beneficio alguno, viene la Junta de Andalucía y te pide varios miles de euros que puedes no tener. Les da igual. Pides un préstamo al banco para que la fiesta no decaiga y pagarla tú y otros damnificados. O también puedes ir y renunciar a la herencia. Varios miles de andaluces lo hacen cada año. Lo que tus padres levantaron con dolor y esfuerzo se lo regalas a la Junta porque no consientes que la guillotina fiscal caiga sobre tu pescuezo.

Dentro de lo malo siempre hay algo peor. Y es el ataque a la verdad que suena en este caso a pitorreo. Yo tenía en cierto afecto a la señora presidenta de esta región, eterno furgón de cola de todo. Me pareció que traía el espíritu patriótico de lo mejor que hubo a veces en su partido. Pero cuando la oigo decir que este es un impuesto para ricos, se me desmontan todos los afectos. Falta a la verdad más elemental y ella lo sabe. Continuará.