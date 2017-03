Cada vez con más insistencia me voy dando cuenta que lo que, en un principio, pueden parecerme sensaciones, en un alto porcentaje de casos, pasan de la percepción a la evidencia, con toda la carga de subjetividad que esta cuestión puede tener. Y es que, por ejemplo, igual que sucede con la economía en la que lo macro es considerado en franca recuperación, su impacto en el bolsillo de los ciudadanos aún no es suficiente. Como, dando un giro copernicano, tampoco lo es en el mundo de la sanidad. Si, se han vuelto atrás las famosas fusiones hospitalarias pero, al menos yo, no atisbo la voluntad real de entrar de lleno en la corrección del día a día y las debilidades organizativas de la labor asistencial cotidiana.

Tengo también la sensación de que en nuestra ciudad seguimos instalados en la propaganda de lo accesorio y no se baja, con soluciones, al barro de lo fundamental ni a la priorización de lo auténticamente necesario para progresar. No señalo cuestiones concretas solo les invito a que hagan sus propios análisis y encontrarán un número no desdeñable de asuntos sin solución y lo que es peor, aparcados sine die porque prima el marketing político y electoral sobre la necesidad de un progreso real.

Lo relativo se impone frente a las certezas, el "no pasa nada" supera a lo justo, democrático y cívico. La corrección política se ha convertido en una terrible censura al tiempo que la libertad de expresión es la herramienta "legítima" para el insulto, la perversión y como superación, incluso, de lo transgresor. Continúo sin necesitar poner ejemplos, ustedes mismos los tendrán en buena cantidad. Los grupos políticos tradicionales denostan el crecimiento global de los populismos de todo signo y hacen saltar las alarmas sobre su teórico acceso al poder.

Sin embargo, tengo la sensación de que, aunque íntimamente lo saben, no rectifican ni se preguntan públicamente el por qué del auge populista de la respuesta. Lisa y llanamente, su propia incompetencia.

Así debo concluir afirmando la teórica realidad del cumplimiento de mis sensaciones como una clara decadencia en lo local, autonómico, nacional y europeo, especialmente esto último por trascender a todos los ámbitos porque no solo influye en el impacto de lo económico sino la renuncia a la propia cultura.