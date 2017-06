Se quejan los comerciantes del centro de Huelva de que está muerto, que la gente se va a las grandes superficies a comprar. ¡Pues claro!, mientas el centro no se convierta en sí mismo, en un centro comercial alternativo, con una oferta diferenciada y de valor respecto a lo que ofrecen los demás centros comerciales.

Pero para hacer eso no basta con solicitar ayudas o poner un bus lanzadera, o facilitar aparcamientos... El problema no es de falta de personas, el problema es que esas personas cuando van al centro pasean, pero no consumen en él porque no encuentran valor diferencial.

Los comerciantes del centro, tengo entendido que disponen de una asociación en la que pagan entre 12 y 24 euros mensuales. Con esa cantidad, me pregunto, ¿qué es lo que quieren conseguir?

Revitalizar el centro comercialmente hablando requiere audacia, innovación, trabajo de marketing digital y también del tradicional; mucho trabajo de gestión orientado a alianzas cruzadas e inversión a largo plazo; y sobre todo ello, confianza, delegación y que los comerciantes se unan en un interés común.

El entorno actual ofrece muchas posibilidades que hay que saber detectar y aprovechar. Si quieren revitalizar comercialmente el centro de Huelva hay soluciones que colectivamente pasan por un plan estratégico, presupuesto para llevarlo a cabo y confiar en un profesional o equipo que disponga de la libertad de acción suficiente para tomar decisiones.

A partir de ahí y sólo a partir de ahí puede iniciarse la solicitud de colaboración a las instituciones locales, pero con un proyecto documentado, con fundamentos y bien articulado en el corto, medio y largo plazo.

A nivel individual las tiendas se mueren porque no aportan valor diferencial tangible a corto al consumidor y porque ya no basta con abrir la puerta y esperar a los clientes; hay que llevar a cabo estrategias innovadoras y apoyar las mismas en lo que la tecnología ofrece, pero claro, esa innovación global a nivel conceptual de negocio y de herramientas tecnológicas pertenece al ámbito de lo que no suele creerse porque implica hacer algo distinto a lo que se ha hecho siempre.

Nadie puede negar la crisis económica, es cierto que es real, pero no es menos cierto que el centro tiene ventajas que puede diferenciar en su oferta.

La cortedad de miras sólo genera una realidad incontestable. El ir tirando o el cierre.

Ustedes verán, los negocios son suyos.