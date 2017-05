La política es terreno abonado para la especulación, incluso para las apuestas arriesgadas que algunas veces se confirman y que otras, la mayoría, se quedan en nada. La confusión que reina en estos momentos en los dos grandes partidos españoles da mucho material para dedicarse a fantasear y a proyectar el futuro. En el PSOE, Susana Díaz habla ya como líder nacional y aspirante a ocupar en un día no muy lejano La Moncloa. Mañana apabullará a Pedro Sánchez y le echara encima una montaña de avales. Para que se vaya enterando. Pero se precipita, lo cual no es muy propio de ella. Las primarias son un obstáculo que está ahí y que, a juzgar por la respuesta que están teniendo los actos de Pedro Sánchez en algunos lugares del país, no es menor. Mejor que los discursos de azote de Rajoy los deje para después del 21 de mayo y se centre en convencer a los militantes de que lo mejor para el partido y para el país es no darse un tiro en el pie y poner las bases para reconstruir en España un proyecto de izquierda moderada y pragmática. Hoy por hoy eso está sólo al alcance de Susana Díaz

En la otra trinchera, en la del PP, surge con nitidez la figura de Cristina Cifuentes como un valor de futuro. Lo hace, además, blandiendo la bandera de la regeneración desde el Partido Popular de Madrid, anegado por una ola de corrupción que lo ha dejado para el arrastre. Cifuentes ha sabido subirse encima de esa ola y aparecer como el látigo de los corruptos, lo que le ha servido para dejar varada en la orilla, ya veremos si para siempre, a Esperanza Aguirre, su más encarnizada rival dentro del partido. La operación, hay que resaltarlo, se ha hecho con el indisimulado apoyo de Mariano Rajoy, que no da puntada sin hilo

Conviene no perder de vista en el medio plazo a Susana Díaz y a Cristina Cifuentes. ¿Se está dibujando en el panorama un duelo entre dos mujeres que van a tener oportunidades parejas de convertirse en la primera presidenta del Gobierno de España? Por supuesto que en estos momentos se trata de una especulación que puede confirmarse o descartarse en poco tiempo. Pero de lo que no cabe duda es que las dos son políticas puras, con la ambición necesaria y que saben moverse en el complicado mundo de las intrigas de partido, en los que, como dijeron Churchill y Andreotti, es donde hay que buscar a los enemigos. Los rivales, están en los escaños de enfrente.