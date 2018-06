Ayer mismo, los que escribimos esta columna de opinión, discutíamos sobre qué tema merecía la pena abordar en estos días. Porque si bien es cierto que el panorama político nacional se presenta apasionante, no lo es menos todo lo que está pasando en la vecina Italia, o en Latinoamérica, o los líos cíclicos y sangrientos en Oriente Próximo, o las chorradas cada vez más gruesas de Trump... al final nos decidimos por abordar un tema más cercano: el revuelo de las recolectoras de la fresa y las graves acusaciones que están apareciendo en este final de campaña.

Delicado el tema. Porque es una cuestión en el que cualquier generalización es injusta, de un lado y de otro. Es evidente que los hechos denunciados no pueden achacarse al empresariado agrícola en general, y que hay muchos, la mayoría, de estos empresarios que están cumpliendo la normativa laboral y que no abusan de sus trabajadoras en forma alguna. Pero hablar de "campaña orquestada" contra el sector también me parece un poco arriesgado. Porque es evidente que hay una situación cronificada de precariedad laboral alrededor de las campañas agrícolas. Y que muchos de estos hombres y mujeres forman parte de los "trabajadores pobres", que aunque tengan una nómina no son capaces de salir del umbral de la pobreza. No vamos a entrar en las denuncias de abusos sexuales, porque de existir tendrán que resolverse en los tribunales. Pero lo que son hechos puntuales, y muy graves si se demuestran, no debería servirnos para cuestionar el mar de fondo: el trabajo agrícola ha atraído a colectivos que llegaron en situación de precariedad, y que después de muchos años continúan en dicha situación de precariedad. No es responsabilidad exclusiva del empresariado, lo hemos dicho otras veces: la Administración, y también la sociedad de alguna manera, tienen algo que decir en todo esto, y culpas que purgar.

Más que campaña orquestada, por tanto, habría que hablar de "pobreza orquestada", porque siendo honestos, esa es la realidad que venimos observando desde hace muchos años en nuestra provincia: asentamientos chabolistas, denuncias de diversa índole, jornaleros que van mudando de nacionalidad cíclicamente... y como en tantos otros sectores de nuestra economía, la riqueza generada no se ha repartido adecuadamente. Una de las características de la pobreza es la vulnerabilidad de las personas que la habitan. Y la pregunta es ¿queremos trabajadores vulnerables?