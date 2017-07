En tres días dos mazazos en la frente. Dos estadísticas, en apenas setenta y dos horas, de esas que te cortan el aliento. Trece de las quince ciudades con más paro de España están en Andalucía. Nueve de las diez ciudades más pobres de España son andaluzas. Pleno al bingo. Este artículo podría terminar aquí mismo, para qué seguir. Las cifras son tan escalofriantes que vociferan por sí solas. Pero habrá que desgranar estos bombazos para que el infarto no sea brutal, para que se instaure lentamente y nos dé lugar a respirar y a que venga el 061 y nos lleve a cuidados intensivos. Entre las quince ciudades en las que el paro asola brutalmente está Huelva, con un 31,7%, ocupa el último lugar de esta penosa lista, algo es algo. Pero si miras para arriba y ves que la ciudad con menos paro de España es Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, con un 8%, entonces comienzas a tirarte de los pelos, a cubrirte la cabeza de ceniza y pides billete para el próximo barco que salga rumbo a Groenlandia. Entre las diez ciudades más pobres de España nueve son andaluzas, pero no hay ninguna de Huelva. Albricias, consuelo, llanto menor.

Ante estas cifras de desolación y desespero una sola pregunta me ha venido a la frente: ¿Qué hubiera sido de nosotros si el maldito estado de las autonomías no hubiese descargado sus garras sobre nuestras vidas y haciendas? Dicho de otra manera: ¿Estaríamos mejor si nuestros trabajos, nuestros bolsillos y nuestros patrimonios hubieran seguido dependiendo del Gobierno de la nación? La pregunta no tiene respuesta, pero sí suposiciones. Yo estoy convencido, sin la menor duda, de que estaríamos más desarrollados y nuestro bienestar socioeconómico sería superior. Naturalmente que no puedo demostrar esta aseveración, pero sí la contraria. Y es que el régimen autonómico ha sido letal para Andalucía. Quisimos descolgarnos del poder central y solo hemos conseguido aumentar las diferencias con las regiones que han tenido más poder o que han sabido gestionar mejor. El resultado a la vista está y no puede ser más tenebroso. Los que han gestionado esta comunidad durante más de treinta años seguro que tendrán muchos argumentos que a ellos mismos les convencen. Imagino que tendrán en el cajón una lista de agravios comparativos que justifiquen esta realidad espantosa. Lo que seguro no tendrán en los cajones será una lista de incompetentes, de derrochadores, de ladrones, de inútiles y de incapaces, con el carnet del partido en la boca, que han arruinado la región hasta dejarla en el furgón de cola de la nación por los siglos de los siglos.