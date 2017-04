El PP no quiere ganar

La verdad es que empiezo a tener mis dudas que en semanas como las que acabamos de dejar atrás, se convierten en certezas. Dejo al margen la elección poco ortodoxa de un candidato que, dicho sea de paso, inspira a cualquier cosa salvo a la movilización en masa detrás de un carisma que se encuentra en la misma situación que el valor en la mili, es decir, que "se le supone". También la manera en la que fue elegido, con Mariano a punto de salir para el extranjero, en una especie de trágala aún no digerido.

Un Gobierno autonómico contestado, por primera vez en las calles de la mano de una Sanidad que hace aguas, con una presidenta con un pie y medio en Madrid y después de más de tres décadas que concluyen con Andalucía todavía en el furgón de cola nacional, era el mejor escenario posible para una oposición demoledora.

Pues nada, oiga. Los Presupuestos Generales del Estado, le han dado el combustible que le faltaba. No son malos, son peores porque sencillamente, entra en el terreno de la falta de respeto. Dirigentes populares en cada provincia, deben estar lo más agachados posible para no abrir la boca hasta que, allá por el mes de septiembre, comiencen a elaborarse los siguientes. Así de bien lo han hecho. Al borde de besar la lona, le han dado el espacio suficiente como para que el boxeador noqueado, sin rumbo, sin respuesta al rival y con el público abucheándole, le conecte el golpe que le hará perder el norte.

La experiencia del cambio de Gobierno en Euskadi -nefasta, por cierto para ambos participantes- demostró que esa relajación en política es peligrosa. PP y PSOE consiguieron el margen de escaños suficientes para gobernar, porque dieron batalla a un PNV que ya comenzaba a pensar que el Gobierno era suyo por decreto.

En Andalucía, con las tasas de paro más altas del país, con una educación con bastantes más sombras que luces, con una sanidad que hace aguas y con una dependencia que no se sostiene, sólo una torpeza como los Presupuestos presentados el pasado martes, les pueden condenar a seguir en tierra de nadie, demostrando que el tratar de conseguir el Gobierno en Andalucía, no les importa lo más mínimo. Con lo presupuestado para el AVE con Sevilla se pueden construir 31 metros de línea férrea; a ese ritmo se tardaría en completar todo el trazado hasta la capital hispalense más de 2.800 años. No hay más preguntas, señoría.